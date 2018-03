Vilanova ajuda a desenvolupar el talent en un curs que té el Lego com a fonament

El Centre d'Innovació Anoia acollirà el proper 19 de març un nou curs gratuït per a persones emprenedores per detectar les habilitats i competències dels participants. El curs es fa a partir del joc de construccions Lego. Per mitjà d'una metodologia anomenada Lego Serious Play (LSP) el curs -una matinal de cinc hores– vol promoure el desenvolupament del talent.

La LSP és una metodologia que facilita la reflexió, la comunicació i la resolució de problemes en persones, equips i organitzacions. Les construccions són la base d'aquesta tècnica que promou el pensament i el raonament col·lectiu d'una manera integrada. Fonts municipals han explicat que la metodologia és fruit de les investigacions en el camp dels negocis i el management. Lego va desenvolupar aquesta idea l'any 2001 .

El curs es farà dilluns, de 9 del matí a 2 de la tarda, al Centre d'Innovació Anoia, al carrer dels Impressors, 12, del polígon Riera de Castellolí. Serà impartit per Sílvia Marteles Moreno i Frederic de Gràcia Mir, d'Enequip.com. Les inscripcions es fan a l'ajuntament.