Igualada serà el centre del Dia Mundial de l'Activitat Física al país

Igualada serà el centre de la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física 2018, al voltant del dia 6 d'abril. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras; el secretari de Salut Pública, doctor Joan Guix, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, van presentar ahir el programa.

Amb el lema «+actius cada dia», l'objectiu de la jornada, segons van explicar els seus protagonistes, és promoure l'activitat física com a element fonamental de salut i benestar, així com remarcar els efectes beneficiosos d'aquesta pràctica sobre l'esfera emocional, amb 30 minuts d'activitat física cada dia en adults i gent gran, i 60 minuts en infants i adolescents. Joan Guix va lamentar que aproximadament un 50% de les persones d'entre 18 i 70 anys tenen excés de pes, així com un terç dels infants i adolescents, una «tendència preocupant» a guanyar quilos.

Com va explicar Gerard Figueras, el lema d'enguany va acompanyat d'una imatge que il·lustra «la distància que hi ha entre estar asseguts al sofà enganxats al mòbil i estar actius». «Aquest recorregut entre el sedentarisme i tenir una actitud activa és molt curt», va afegir el secretari general de l'Esport, un objectiu pel qual la Generalitat té en marxa diversos programes de foment de l'activitat física a totes les edats.

Per la seva banda, Marc Castells va emmarcar el suport d'Igualada a la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física en l'objectiu de «ser una de les ciutats mitjanes de Catalunya on es visqui més bé», fita que es pot aconseguir apostant per diversos àmbits com l'esport, que «hem de cuidar perquè és una eina de cohesió, de desenvolupament personal i de promoció de valors que ens ajuda a ser feliços».

Durant la presentació, que va tenir el suport del triatleta local Albert Moreno i de Lluís Marimon, atleta de 90 anys, es va descobrir el cartell d'aquest any i es va explicar la importància d'organitzar i participar en esdeveniments que facin difusió dels missatges del DMAF, que Catalunya celebra per novè any consecutiu. El repte és superar les xifres de participació –més de 150.000 persones, un miler d'entitats involucrades i mig miler d'esdeveniments registrats– del 2017, sobretot mitjançant caminades i activitats dirigides.

Enguany, l'acte central a Catalunya tindrà lloc a Igualada juntament amb múltiples activitats programades arreu del territori català entre l'1 i el 30 d'abril.

A la capital de l'Anoia, l'Ajuntament ha programat activitats per al divendres 6 d'abril i per al cap de setmana del 7 i 8 d'abril, que esperen reunir més de 5.000 persones. Per al dia 6, hi haurà una trobada esportiva de prebenjamins, una caminada oberta a tothom per l'Anella Verda (tram de les Guixeres), sessions d'activitat física per als alumnes de primària i secundària, i una activitat final, actes que es portaran a terme al Parc Central.