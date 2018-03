Esparreguera inaugura diumenge un nou espai per a la pràctica del 'workout'

Esparreguera inaugura aquest diumenge el workout del parc de la Vila. Es tracta d'una instal·lació esportiva per fer exercici físic saludable a l'aire lliure. Està pensada perquè en facin ús els joves que volen mantenir-se en un bon estat de forma.

L'acte d'inauguració començarà a les 11 del matí i tindrà la presència d'integrants del Club Workout Esparreguera i d'altres grups de practicants que faran una demostració. El regidor d'Equipaments Esportius i Esports, i Promoció de la Salut de l'Ajuntament d'Espar-reguera, Toni Molar, destaca que «el workout és un nou element per fer esport i per portar a terme una activitat saludable a Esparreguera, una instal·lació apta per a persones de qualsevol edat, encara que som conscients que els usuaris seran majoritàriament joves».

El workout va néixer als Estats Units i enguany està vivint un autèntic boom a tot Europa i, per tant, també a Catalunya. A més del seu valor com a espai per practicar esport, s'afegeix el caràcter social que aporten aquestes instal·lacions, segons fonts municipals.