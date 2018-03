Martorell estrena el parc d'Europa amb la participació d'en Peyu

Martorell inaugura aquest diumenge el parc d'Europa, un acte que tindrà l'animació de Lluís Jutglar, actor que en la ficció fa el paper d'en Peyu. L'humorista participarà en l'estrena d'aquest espai, que inclou zona de jocs inclusius per a nens i nenes amb discapacitat. El projecte va ser la proposta més votada en els pressupostos participatius de l'any passat.

En Peyu ja es va implicar en la campanya que l'empresa Happyludic, encarregada de dissenyar una part dels jocs del parc d'Europa, va crear per promocionar els seus parcs inclusius. En declaracions al web municipal explica que «és una bona iniciativa, que permet que els infants amb altres capacitats puguin ser un més i jugar a qualsevol lloc». L'osonenc valora positivament «el compromís per treballar perquè cap infant, independentment de les seves capacitats, hagi de conformar-se a mirar com els altres juguen».

L'acte d'inauguració s'ha previst com una festa. Els seus monòlegs regaran un matí d'activitats amb tallers infantils de globusflèxia, de decoració de testos i plantes i de pintura.

També es repartirà esmorzar de coca i xocolata per a tots els assistents i els gegants de Martorell faran una ballada. Pep Callau i els Pepsicolen s'encarregaran de l'animació musical.