La primera jornada de vaga contra les externalitzacions atura Funosa

La primera jornada de vaga convocada pel comitè d'empresa de Funosa a Òdena (Anoia), amb 285 treballadors, va tenir un seguiment del 100%, segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Jesús Cristobalena. Una cinquantena de treballadors es van concentrar dijous al migdia a les portes de l'empresa per fer visible el seu rebuig a «la política d'externalitzacions» que ha posat en marxa la companyia. Així ho relatava Cristobalena, que va denunciar que «a dia d'avui ja tenim gairebé el 35% del producte externalitzat». Els treballadors denuncien que aquesta política provoca «un empitjorament de les condicions laborals, tant en matèria de salut com de seguretat». A banda de la jornada de vaga d'aquest 15 de març, el comitè (CGT) ha convocat una aturada indefinida per a tots els caps de setmana, ja que «l'empresa pressionava els treballadors per venir a treballar els dissabtes i diumenges».

Després de diverses mediacions fallides al departament de Treball, el comitè d'empresa de Funosa ha convocat els treballadors a una primera jornada de vaga aquest dijous 15 de març. Segons ha detallat el president del comitè –on el sindicat CGT és majoritari–, Jesús Cristobalena, l'aturada té un seguiment del 100%. La vaga d'ahir no serà l'única jornada de vaga a Funosa, ja que el comitè ha convocat també una vaga indefinida per a tots els dissabtes i diumenges. El motiu per convocar l'aturada els caps de setmana és que «l'empresa pressiona els treballadors perquè vinguin a treballar els caps de setmana per poder continuar produint i avançar feina», va lamentar el president del comitè. De fet, segons Cristobalena, l'any passat es van fer 14.500 hores extres a Funosa, la majoria de les quals en cap de setmana.

El motiu principal que ha portat els treballadors a mobilitzar-se és «l'increment de les externalitzacions que s'estan produint a l'empresa». Segons el president del comitè, «fa tres anys érem uns 340 treballadors i ara en som 285, i estem veient com l'empresa cada dia potencia més l'externalització, tant dels productes propis com de la mà d'obra complementària». Segons ell, alguns dels departaments que se n'estan ressentint són els de manteniment o logística.

Aquest fet, segons els treballadors, va associat a «un empitjorament de les condicions laborals». «Avui en dia tenim el 35% dels productes externalitzats a diferents tallers, la majoria dels quals no compleixen unes condicions laborals dignes», va lamentar Cristobalena, que va afegir que això també repercuteix en la pròpia plantilla perquè «la disminució dels treballadors comporta que ens haguem de multiplicar i, per exemple, a les línies productives, feines que haurien de fer quatre persones, les fan dues o tres».

Per tot plegat, el comitè d'empresa de la CGT demana a l'empresa més inversió i que millori les condicions laborals dels treballadors. Cristobalena va dir que la plantilla ja ha fet diverses propostes a la direcció «per limitar l'externalització i per invertir en màquines automàtiques, però no ens fan cap mena de cas».