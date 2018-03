La presidenta de la Diputació inaugura l'ampliació del Consell de l'Anoia

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va inaugurar ahir l'ampliació de la seu del Consell Comarcal de l'Anoia, un projecte en el qual ha participat l'ens provincial, i que suposa una important millora en els serveis que pot oferir al conjunt de 33 municipis de la comarca. Conesa, que va inaugurar les instal·lacions acompanyada del president de la institució comarcal, Xavier Boquete, va remarcar ahir que la Diputació vol estar al costat dels Consells Comarcals pels serveis de proximitat que poden oferir a les persones d'aquests territoris.

Després, a l'ajuntament d'Igualada, Mercè Conesa va conèixer alguns dels projectes que el municipi té en marxa. L'alcalde, Marc Castells, li va demanar suport per al projecte de la candidatura d'Igualada com a Ciutat Europea de l'Esport 2019, un repte important per a Igualada i una de les principals fites a assolir en els propers mesos.

Conesa va fer ahir una volta per la comarca i va visitar diverses poblacions de l'Anoia. En el transcurs d'aquesta visita, Conesa ha volgut remarcar la importància per a la Diputació de poder donar resposta a les necessitats dels municipis perquè aquests puguin atendre bé les necessitats de les persones amb serveis de qualitat i de proximitat.



Voluntat de reequilibri

Després d'aquesta visita a Masquefa, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt i Igualada, Mercè Conesa va manifestar la seva satisfacció de poder conèixer de primera mà alguns dels principals projectes en els quals participa la Diputació de Barcelona i que suposen un gran benefici per a aquest territori. En aquesta línia, Conesa va assenyalar que «tenim un territori amb una gran complexitat geogràfica que volem reequilibrar, oferir suport als ajuntament perquè puguin donar més serveis i de més qualitat», i va afegir que «hem de tenir la mirada de tots els pobles per poder atendre les seves necessitats».

Mercè Conesa va iniciar el recorregut per l'Anoia a Masquefa, on va poder conèixer alguns dels projectes del municipi. Aquí, acompanyada de l'alcalde, Xavier Boquete, i de membres de l'equip de govern municipal, va visitar la zona esportiva on s'han iniciat les obres de la piscina coberta municipal, així com l'ampliació de l'edifici de serveis on hi ha el gimnàs i vestidors. El nou projecte preveu la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa per a calefacció i aigua calenta per a aquest equipament esportiu.



«Barraques go»

A la Torre de Claramunt, la presidenta es va reunir amb l'equip de govern municipal, encapçalat pel seu alcalde, Jaume Riba, el qual li va exposar alguns dels projectes que el municipi té en marxa, entre els quals hi ha el de Vies Blaves, el de cabanes de pedra seca «Barraques go» i també el de Terra de castells, tots importants per al desenvolupament turístic i econòmic.

També a la Torre de Claramunt, Conesa va visitar també un carrer de la urbanització Pinedes Blaves d'accés a la zona esportiva, que s'ha hagut de tancar per l'enfonsament del terreny. El consistori va demanar ajut a la Diputació per poder-lo reparar amb urgència amb la construcció d'un mur de contenció i evitar noves esllavissades.

Posteriorment, a la Pobla de Claramunt, Mercè Conesa es va reunir amb l'alcalde, Santiago Broch, i l'equip de govern, que li va exposar diversos projectes del municipi, entre els quals hi ha el de les Vies Braves, amb la restauració del pont del Molí de la Boixera, que permetrà ser un dels primers trams d'aquest projecte del riu Anoia que es pugui posar en servei.