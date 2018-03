Castellví de Rosanes ha posat leds a gairebé la meitat de fanals del poble

Un 47% dels fanals de Castellví de Rosanes ja disposen de làmpades led pel canvi dels darrers mesos en l'enllumenat públic. La intervenció de substitució ja s'ha fet als barris de Taió, Miralles i els Àngels, i al polígon industrial Rosanes. Aquesta mesura repercuteix, per una banda, en un menor consum energètic de l'enllumenat i, de l'altra, en un estalvi econòmic derivat d'aquest menor consum.

La tecnologia led ha permès, igualment, regular de manera més precisa la potència de la il·luminació en cada franja horària. Finalment, com que es tracta de llum blanca –a diferència de la de vapor de sodi que és més groga–, el led permet que els colors es vegin millor. Aquesta millora de l'enllumenat públic de Castellví s'emmarca en el nou contracte de manteniment de l'enllumenat i millora de l'eficiència energètica del municipi, adjudicat l'any passat a l'empresa Ferrovial.

L'alcalde, Joan Carles Almirall, ha assenyalat que «en un dels serveis més importants del municipi com és l'enllumenat hi hem posat molts esforços, no només en reparacions, sinó a posar al dia les lluminàries, i hem actualitzat les dels barris on eren més velles. Ara vindran altres actuacions com posar al dia les instal·lacions. Per això disposem de 10.000 euros cada any, per de mica en mica posar al dia tot l'enllumenat del poble».

Al barri del Taió l'actuació ha inclòs 176 fanals; al polígon Rosanes, s'han canviat 108 lluminàries a led, i al barri de Miralles s'han posat 59 lluminàries noves.