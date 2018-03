800 alumnes d'Igualada i Vilanova del Camí participen en la Cantata Escolar

Imatge del pavelló de les Comes, aquest dilluns

El pavelló de Les Comes ha estat l´escenari aquest dilluns d´una nova edició de la Cantata Escolar, organitzada per les regidories d´Ensenyaments Artístics i d´Ensenyament de l´Ajuntament d´Igualada, amb la col·laboració de les escoles municipals d´Art, Música i Teatre i el suport de l´Ajuntament de Vilanova del Camí. La cantata escolar és a hores d'ara un acte de gran assistència de públic.

En aquesta setzena edició hi han participat uns 800 alumnes de 4t de Primària de les escoles dels dos municipis, que han interpretat "El planeta del mar inventat", amb música de Jordi-Lluís Rigol i text d´Enric Estany. Com s'ha fet en les darreres edicions, l´esdeveniment s´ha representat dues vegades, a les 6 de la tarda, i una hora i mitja més tard, a 2/4 de 8 per a facilitar que tots els pares i familiars tinguessin lloc i poguessin veurre els joves cantant, segons que han explicat fonts muncipals.

La primera sessió l´han protagonitzat els alumnes de les escoles Àuria, Garcia Fossas, Mare del Diví Pastor, Escola Pia, Emili Vallès, Escolàpies, Joan Maragall, Pompeu Fabra, Jesús Maria i Monalco. I a la segona hi han participat els dels centres Mowgli, Dolors Martí i Badia, Acadèmia Igualada, Ateneu Igualadí, Ramon Castelltort, Maristes, Montclar - Mestral, Marta Mata i Gabriel Castellà.

Les dues sessions han comptat amb un cor d´alumnes de l´Escola Municipal de Música i alumnes de l´Escola Municipal de Teatre que han completat la narració. "El planeta del mar inventat" també ha comptat amb elements plàstics fets per l´alumnat de les escoles i amb un conjunt instrumental, format per professors i alumnes de l´Escola Municipal de Música, que han posat la música a la representació.