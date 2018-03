El caminant d'Igualada acaba la ruta solidària pel perímetre de l'Estat

«Fer camí dóna llibertat, però sobretot et condueix a persones que t'obren el cor». Salvador Serra feia ahir aquesta reflexió després d'assolir el repte de recórrer el perímetre d'Espanya. L'objectiu d'aquesta aventura s'ha centrat en recaptar fons per a Càritas Anoia-Segarra, i gairebé ha obtingut 6.000 euros.

Després de cinc mesos fora de casa, el caminant va arribar ahir al seu punt de partida, la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, acompanyat per una cinquantena de veïns. La motxilla de Salvador Ser-ra, coberta de detalls dels llocs per on ha passat, evidenciava la vitalitat amb la qual ha afrontat els 3.800 quilòmetres.

La passió que sent Salvador Serra per fer travesses i la necessitat d'ajudar el proïsme van empènyer l'excursionista a iniciar aquesta aventura. «Quan em vaig jubilar vaig decidir ser voluntari de Càritas i me'n vaig adonar de totes les necessitats que existeixen al nostre voltant», va explicar Serra. D'aquesta forma, el voluntari va pensar que seria una bona idea fer aquest gest per donar visibilitat a l'organisme catòlic.

«Fer un camí solidari em va obrir les portes de moltes cases i em va permetre conèixer moltes persones que tenen una gran sensibilitat a l'hora d'ajudar»,va sostenir Serra. Durant les nits, el voluntari dormia en algun alberg o bé en alguna casa on l'acollien. Ell guarda un bon record d'una nit que va passar en un geriàtric d'Alacant. «Una senyora gran va decidir donar-me cinc euros perquè em va dir que ella també volia formar part del projecte. Però jo li vaig dir que ella els necessitava més en la seva situació. Però me'ls va voler donar en mà», va destacar Serra. Tot i així, la resta d'aportacions s'han fet a través d'un compte corrent.

Durant els cinc mesos de caminada, Serra s'ha mostrat actiu a la xarxa per fer campanya de la seva causa solidària. Malgrat que força gent ha fet aportacions en algun moment, el caminant va estar a punt de tirar la tovallola. «Estava a Algesires i només havia aconseguit 1.300 euros i ja havia recorregut tot el Mediterrani. A més, hi va haver una setmana que només vaig obtenir quinze euros», va recordar Serra. No obstant, el suport que va rebre d'alguns amics i els ànims dels seguidors de Facebook el van fer continuar.

Inicialment, el seu propòsit era recollir 10.000 euros. Però, tal com s'ha esmentat abans, gairebé s'ha arribat als 6.000 euros. Tot i que Serra destaca que l'acollida i les rebudes que ha tingut a les diverses ciutats l'han reconfortat.



La Ruta Ignasiana

Des que va arribar al País Basc, va seguir la resta de la ruta acompa-nyat d'un manresà, Jaume Muncunill. En un primer moment, la ruta marcava que Serra havia d'arribar a Irun i baixar fins a Santo Domingo de la Calzada. Però Muncunill el va convèncer per agafar el Camí Ignasià, ja que cap dels dos no l'havien fet mai. D'aquesta manera, van emprendre el camí de Sant Ignasi de Loiola i els dos s'han proposat acabar-lo. De fet, els dos caminants arribaran demà a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, el punt final d'aquesta ruta.



La resposta de Càritas

L'arribada de Salvador Serra a Igualada va tenir la presència del voluntariat de Càritas per agrair el gran repte que ha assumit el caminant per ajudar els qui ho necessiten.

La directora de Càritas, Montserrat Roca, va explicar que els diners recaptats es destinaran a diversos projectes. «Un d'ells consisteix en arreglar un pis abandonat per a la gent que no té sostre i un altre pretén reforçar un taller d'oficis per a les persones que no tenen feina, va assegurar la directora. Va destacar que aquests 6.000 euros seran de gran ajuda ja que les donacions particulars són fluctuants.

Per acabar, va explicar que Salvador Serra és un voluntari de Càritas que els ajuda sempre que pot. De fet, la directora va qualificar la seva caminada com un «gest extraordinari que ens donarà vida».