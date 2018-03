Calaf reclama 347.360 euros a la Generalitat corresponents a les subvencions pendents per a la llar d'infants municipal

Calaf tenia un conveni signat amb la Generalitat per rebre 1.300 per any per cada alumne matriculat a l'escola bressol. La Generalitat no va complir amb el seu compromís, i per no tancar les instal·lacions educatives municipals de mig país, les Diputacions van fer un paper de suplència. Però els ajuntament van deixar de rebre ajuts de l'ens provincial en altres capítols. Des del curs 2012-13 el Departament d'Ensenyament va deixar de convocar les subvencions. Una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dóna la raó a 36 ajuntaments. I Calaf, seguint el mateix argument que els que van presentar la denúncia, ara presenta la reclamació.

Segons un comunicat realitzat per l'Associació Catalana de Municipis, en la darrera reunió de la Comissió Mixta entre el Departament d'Ensenyament i les Entitats Municipalistes, la Generalitat de Catalunya ha manifestat la voluntat, un cop la sentència del TSJC sigui ferma, d'abonar el deute amb els ajuntaments que han subscrit convenis malgrat no hagin interposat recurs.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Calaf ha presentat una sol·licitud formal al Govern de la Generalitat per resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les Escoles Bressol Municipals recollits en l'Acord Marc de 19 de novembre de 2010. A més, també li demana l'elaboració d'una nova proposta de corresponsabilització de costos i sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en les llars d'infants municipals.

Les quantitats sol·licitades per l'Ajuntament de Calaf per a La Boireta corresponen a les següents xifres: Curs 2012-2013: 58 alumnes (75.400 euros); 2013-2014: 48,4 alumnes ( 62.920 euros); curs 2014-2015: 51 alumnes.(66.300 euros); curs 2015-2016: 54,6 alumnes (70.980 euros); i curs 2016-2017: 55,2 alumnes (71760 euros).

Aquestes dades impliquen el pagament de 347.360 euros corresponents als 1.300 euros pels 267,2 alumnes totals.