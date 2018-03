Esparreguera guanya botiguers compromesos amb l'ús del català

Un total de 160 establiments s'adhereixen al programa Voluntariat per la Llengua a Esparreguera. Enguany n'hi ha molts més que l'any passat. La xifra s'ha incrementat més d'un 50% (56,6%). S'ha passat dels 106 del 2017 als 166 del 2018. Aquestes botigues es comprometen a atendre els seus clients en català i a parlar la llengua del país sempre que l'interlocutor faci aquesta tria lingüística

Marc Piera, responsable del Servei Local de Català a Esparreguera, valora molt positivament aquesta xifra, «ja que suposa una forta presència de l'ús social del català per part dels nous parlants de la llengua a l'àmbit comercial», segons les declaracions que ahir publicava el web municipal. La iniciativa va començar a Esparreguera el 2006, amb la voluntat de dur a terme un programa efectiu de dinamització de la llengua.

Les botigues adherides s'identifiquen amb un adhesiu visible de color verd perquè els clients sàpiguen que tenen aquest suport i que s'hi poden adreçar en català, que el botiguer els respondrà en aquesta llengua i els ajudarà a iniciar-se en aquesta llengua.

La campanya abasta un total de 19 àmbits o sectors comercials com el de l'alimentació (el més nombrós amb 40 comerços); el de la roba, calçat, confecció, disseny i artesania; el de bars, cafeteries, granges i restaurants; el de perruqueries, barberies, cosmètics, estètiques i perfumeries; el d'assessories, gestories i immobiliàries; i el de les farmàcies, entre d'altres.

El treball de camp d'aquests mesos a càrrec del Servei Local de Català, que depèn del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha permès identificar clarament els eixos comercials, repartits per carrers. Entre aquests destaquen els que formen el conjunt de l'illa de vianants, com el carrer Gran (el més nombrós amb 19), seguit del carrer de Barcelona, de Sant Joan, la plaça de l'Ajuntament i Galeries, i de l'Hospital, tots ells amb una desena o més d'establiments. En aquest context, destaca que les avingudes de Francesc Macià i de Francesc Marimon no es poden considerar com a eixos comercials forts.

D'altra banda, Marc Piera destaca que tenen clar alguns dels deures pendents de cara a properes edicions, com és oferir aquest programa a les botigues dels barris de la Plana, Mas d'en Gall, Font i també de Can Comelles, a més de treballar un sector comercial interessant de cara al futur com les perruqueries, un lloc on hi ha molta comunicació entre clientela i perruquera.