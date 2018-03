Martorell construeix una planta per potabilitzar l'aigua i poder beure-la de la Cubeta d'Abrera

Sorea, empresa gestora del cicle integral de l´aigua, ha iniciat les obres de construcció de l´Estació de Tractament d´Aigua Potable (ETAP) de Martorell. El període d´execució de les obres és de 8 mesos i aquesta nova instal·lació comportarà una inversió de 2,6 milions d´euros per part de l´empresa concessionària. La nova planta de tractament suposarà una millora molt significativa en l´abastament d´aigua del municipi, concessió de Sorea des del 2009.

Martorell s´abastia de l´aigua de l´aqüífer de la Cubeta d´Abrera, que era apta pel consum humà després del procediment de cloració. Els darrers anys no ha estat possible captar aigua de l´aqüífer perquè estava contaminada per ferro, manganès i clorurs i, des de llavors, l´aigua que es consumeix al municipi es compra en la seva totalitat a Aigües del Ter Llobregat (ATLL).

La nova potabilitzadora de Martorell permetrà eliminar clorurs, ferro i manganès de l´aigua i, conseqüentment, el sistema es podrà tornar a abastir dels pous de l´aqüífer i no dependre només de la compra a ATLL. L´aigua que tractarà la planta assarà en primer lloc per un procés d´oxidació - filtració mitjançant uns filtres a pressió i posteriorment, per un tractament d´osmosi inversa. A més, es tracta d´una instal·lació sostenible que comptarà amb plaques fotovoltaiques per a l´auto-generació d´energia per l´enllumenat de l´ETAP.

El consum mitjà d´aigua dels més de 27.000 habitants de Martorell és de 6.000 metres cúbics al dia, la nova planta potabilitzadora permetrà abastir a la totalitat de la població amb l´aigua de recursos propis com són els pous. Tot plegat, suposarà un avenç pel sistema de subministrament d´aigua de Martorell, disposant d´aigua d´una molt bona qualitat. L´ETAP disposarà a més d´un espai obert a la ciutadania per donar a conèixer la gestió de l´aigua en el territori i d´un itinerari explicatiu del funcionament de les diferents etapes del tractament que es durà a terme a l´ETAP, segons que han explicat fonts de l'empresa.

En la seva intervenció a l´acte de col·locació de la primera pedra de l´ETAP, l´alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha destacat que "per arribar a un moment com aquest hi ha una feina prèvia important de col·laboració público-privada entre els serveis tècnics municipals i SOREA per aconseguir redactar un projecte eficient, que no marxés de costos i amb una ubicació ideal." A més, ha afegit que gràcies a la nova planta es podrà "aprofitar la major part de l´aigua dels nostres pous i millorar molt la qualitat de l´aigua que arriba a les cases de Martorell."

Per la seva banda, el conseller delegat de SOREA, Francesc Mayné ha destacat la importància d´apropar el treball del tractament de l´aigua a la ciutadania: "cal donar la màxima importància al recurs de l´aigua, que és escàs al nostre país. Per tant, també construirem en aquesta planta un espai que permetrà apropar el cicle de l´aigua als ciutadans i a les escoles, i refermar la consciència entorn aquest recurs."