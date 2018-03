Un centenar de marques participaran al festival de moda Rec.017 d'Igualada

El barri del Rec d'Igualada es tornarà a transformar del 9 al 12 de maig en un gran aparador de moda. Les antigues adoberies seran ocupades per un centenar de marques de moda i dissenyadors emergents que convertiran els espais en botigues efímeres. En total, hi haurà 56 espais industrials diferents. El festival compta amb noves incorporacions de marques com Calma House, Geox o Vialis i es manté el 'Rec Pop Up Day Estrella Damm', on cada dia hi haurà sis marques o dissenyadors diferents. A banda de la moda, el Rec.017 també acollirà una vintena de concerts gratuïts i es tornarà a organitzar el 'Rec Street Food', que comptarà amb diferents 'foodtrucks' que oferiran menjar d'arreu del món.

Les 100 marques de moda que participaran a la divuitena edició del certamen –Rec.017- estaran repartides per cinc gran zones del barri del Rec. Grans marques de moda com Levis', Adidas, Mango, Camper o Pepe Jeans compartiran espai amb el disseny independent que comptarà amb noms com els de Colmillo de Morsa, Maria Roch, Reset Priority o Carlota Oms.

L'oferta de moda, eix principal del Rec.0, es completa amb una programació cultural i una oferta gastronòmica. En l'apartat musical, hi haurà quatre escenaris on hi passaran grups com Reinaldo & Clara, Bastante, Suzanna & The Randomites o La Séptima Trastada. A més, també hi haurà presentacions de llibres, projeccions audiovisuals i dansa en diferents espais del circuit. En aquesta edició també es recupera el 'Rec Meeting', una taula rodona on es parlarà sobre el canvi d'hàbits cap a una vida saludable.

La gastronomia tornarà amb el 'Rec Street Food', que comptarà amb una oferta gastronòmica variada que pretén reflectir diverses cuines d'arreu del món. Hi haurà un total de 34 'food trucks' repartits per les cinc zones del circuit del Rec.017.

Aquesta serà la segona vegada que s'organitza el concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion, adreçat a marques i dissenyadors de moda emergents que poden guanyar una 'pop-up store' gratuïta a la zona de disseny independent durant els quatre dies del festival. Un jurat format pel dissenyador Josep Abril, la periodista de moda Margarita Puig, un membre de 080 i un membre de Recstores,escolliran el guanyador.

Rec.0 Experimental Stores va néixer l'any 2009 de la mà de professionals del món del disseny i la comunicació per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d'Igualada. El festival uns 120.000 visitants cada edició.