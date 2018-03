La CUP d'Igualada critica una aplicació que va costar 76.000 euros i que no té activitat

El grup municipal de la CUP a Igualada considera «un desastre absolut» els resultats obtinguts per l'aplicació Tickdi un any i mig després que aquesta fos contractada per l'Ajuntament. Va tenir un cost de 76.000 euros per a les arques municipals, havia de ser una eina per al comerç i ha tingut escassos seguidors.

Els cupaires ja van acusar Àngels Chacón en el seu moment de tracte de favor en tractar-se de la contractació de l'empresa d'un extreballador del seu departament, i ara afirmen, a més, que «els resultats obtinguts requereixen de l'assumpció de responsabilitats per part del govern». «Ho vam advertir al seu moment i només vam rebre menyspreu per part de Chacón i Castells: ara s'ha demostrat que tot allò que vam dir era cert», reblen.

Els cupaires expliquen que al principi d'aquest 2018 van demanar per escrit explicacions al govern sobre el desenvolupament del contracte. Consideren que «és un escàndol majúscul que el contracte per desenvolupar l'aplicació, defensat per Chacón com a oportunitat única al seu moment, el govern el doni per correctament finalitzat i es pagui l'import com si hagués estat un èxit». L'aplicació, que al llarg d'aquest període ha tingut només 25 comerços registrats i 50 descàrregues d'usuaris, segons l'informe de resposta que han rebut, «ha demostrat ser un absolut fiasco i ha quedat palès que només pretenia impulsar la creació d'una empresa d'un amiguet del govern municipal que no ha tingut mai cap altre client».

El regidor cupaire Albert Mateu diu que «és molt greu que actituds com aquestes, de contractar empreses amigues amb un evident sobrecost respecte de preus de mercat, quedin impunes».