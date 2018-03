Els joves d'Igualada triaran com ha de ser l'ampliació del Parc Central

L'Ajuntament d'Igualada preveu iniciar al mes d'abril un procés participatiu per tal de triar com ha de ser la part dels jocs del Parc Central. La crida a la participació va adreçada a escoles, instituts, entitats i famílies. Es tracta d'una ampliació a continuació de la zona que s'ha arreglat recentment. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la regidora titular de les àrees d'Ensenyament, Infància i Joventut, Patrícia Illa, ahir en van presentar la idea.

El Parc Central es va arreglar fa aproximadament un any, en l'illa que delimiten els carrers França i Itàlia i l'avinguda Catalunya, plantant-hi herba i dotant-ne l'extrem nord de vegetació, grades i una passarel·la de fusta. Aquest espai, com va recordar Castells, «ja s'ha consolidat com un escenari perfecte per celebrar-hi proves esportives, activitats escolars, concerts i, fins i tot, el piromusical de la Festa Major». L'alcalde també va valorar que «la ciutadania ha fet seu moltràpidament aquest Parc Central i que és habitual veure-hi cada dia gent fent esport, llegint, passejant o jugant en família».

Atesa la bona acceptació del parc, l'Ajuntament ara engega la segona fase prevista, que li ha de donar continuïtat a l'illa annexa, la més propera a l'Hospital d'Igualada, que en aquest cas delimiten els carrers Itàlia i Guimaraes i l'avinguda Catalunya. La voluntat és destinar aquest terreny, amb una superfície d'uns 25.000 m2, al joc i al lleure. L'adequació d'aquest terreny també comportarà, a banda, l'arranjament del passeig arbrat que discorre paral·lel a l'avinguda Catalunya, i que permetrà seguir desplegant l'Anella Verda, en aquest cas el seu recorregut Central.

La voluntat del govern és que l'espai disposi de jocs singulars i elements paisatgístics atractius que permetin jugar i, alhora, gaudir de la natura i de l'entorn. També es desitjaria que aquest parc, ateses les seves grans dimensions, permetés la interacció entre diferents franges d'edat, i ubicar-hi elements d'activitat física per a la gent gran i elements esportius per als joves. La previsió del govern municipal és desenvolupar aquest procés al llarg de l'any 2018 i, a partir de les conclusions que en surtin, engegar el projecte que el faci una realitat l'any 2019.

Patrícia Illa va explicar que el procés de participació disposarà del Consell Municipal dels Infants i dels Corresponsals de La Kaserna als instituts com a promotors especialment destacats.

En una primera fase (informativa), es farà arribar tota la informació necessària a escoles, associacions de mares i pares d'alumnes, instituts i entitats juvenils. Després s'ensenyarà als infants tècniques d'informació i el 13 de juliol hi haurà una jornada per expressar què els agradaria trobar-hi.