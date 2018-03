Martorell posa en marxa un programa contra la vulnerabilitat de la gent gran

Martorell posa en marxa un programa perquè els veïns ajudin a detectar canvis d'hàbits i rutines en la gent gran per evitar problemes de en aquest col·lectiu. El programa 'Bon Veïnatge', una xarxa de col·laboració amb entitats i comerços de Martorell, és l'eina per millorar la vida de la gent gran. per a detectar situacions de vulnerabilitat en gent gran. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha destacat en la presentació de la iniciativa que "el treball en xarxa és important per detectar aquestes situacions i donar una resposta ràpida". Amb aquest programa, ha exposat Fonollosa, "pretenem que l'ampli teixit social de Martorell ens ajudi a detectar canvis d'hàbits o rutines en gent gran i ens faci un avís per tal de poder enviar de seguida un tècnic al domicili per saber què passa".

Veïns, entitats, espais de salut -incloent farmàcies i òptiques – o establiments comercials, són la primera alerta natural en situacions d´indefensió de persones d´edat avançada que estan soles. A través de la seva adhesió voluntària a la xarxa ´Bon Veïnatge´, es pretén posar en coneixement dels Serveis Socials i de Salut la detecció de qualsevol canvi en la conducta d´una persona gran, que faci pensar que alguna cosa negativa li està passant, a més d´afavorir respostes de la pròpia comunitat i l´entorn de l´afectat.

En l'acte de presentació del programa han participat Albert Fernàndez Claramunt, regidor de Salut i Gent Gran; Núria Prat, del Col·legi Oficial de Treball Social i Pilar de Dios, del grup de farmàcies de Martorell. Albert Fernàndez ha destacat que "es tracta d'un programa que lliga amb els valors en els quals creiem i volem fomentar, com són la cohesió, la cooperació o la solidaritat". Per la seva banda, Núria Prat ha exposat que "és un molt bon projecte de treball social comunitari, que vol dir tenir cura de la ciutadania i entendre que les situacions que es donen en una comunitat són una responsabilitat social". "És un projecte que potencia el compromís i la responsabilitat de tots, que vol dir cuidar de les persones i fer un Martorell més humà", ha afegit. Finalment, Pilar de Dios ha assegurat que "és un projecte que encaixa amb la tasca que fem les farmàcies, que podem exercir com a punt de mediació i trobada".

A més, segons fonts municipals, el programa teixeix una xarxa preventiva que també ajudarà a pal·liar el sentiment de solitud i facilitarà que les persones grans que ho desitgin puguin viure a les seves llars el màxim de temps possible.

Els voluntaris adherits decidiran el seu grau d´implicació en el projecte. Podran, senzillament, comunicar la detecció del problema, o bé rebre un retorn de les accions que es duguin a terme i de l´impacte de l´actuació com a veí, si la persona afectada ho autoritza. També tindran la possibilitat de participar en les taules comunitàries d´actuacions de ´Bon Veïnatge´ per traslladar les seves impressions sobre el desenvolupament del projecte.