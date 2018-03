Igualada pren el carrer per reclamar la llibertat dels presos

Puntualment a les vuit del vespre sis centenars de persones han clamat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada «llibertat presos polítics», una consigna que ha pres força amb els últims esdeveniments polítics. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha pres la paraula a través d'un sistema de so que el mateix consistori ha proporcionat. S'ha llegit el manifest «Units contra la Repressió», de la veu de membres comarcals d'Òmnium, ANC i els CDR. El text ha deixat clar que el caràcter de la mobilització: «som gent de pau», ha puntualitzat Castells, que ha verbalitzat un fragment del manifest. I s'ha afegit que la situació actual «recorda a les èpoques fosques de l'Espanya del segle XX», o que es tracta d'una «autèntica cacera de bruixes».

Seguidament els Moixiganguers d'Igualada han carregat dos pilars de 4 per clausurar la vetllada. Els manifestants han emprès, darrere una pancarta reivindicativa, el camí fins al carrer Sant Magí. Allà, a l'entrada dels antics cinemes Kursal, s'ha entonat el Cant dels Ocells i el Cant dels Segadors; consolidant una tradició igualadina nascuda els últims mesos. S'han pogut sentir repics de cassola als balcons. Un veí d'aquest carrer, sense que se'l pogués veure, ha llançat un parell d'ous als manifestants des de la seva finestra.