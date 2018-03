L'abstenció de CiU permet al govern avançar en la creació d'horts urbans

El darrer ple de l'Ajuntament de Calaf va aprovar el reglament i les ordenances que regularan l'ús i el preu dels futurs horts urbans. Amb 5 vots a favor per part de l'equip de govern, 3 abstencions per part de CiU i 2 vots en contra per part del CiG-VV es va aprovar el text.

L'abstenció de CiU permet avançar en el projecte. Joan Caballol, el seu portaveu, va demanar que entre les tres tipologies de parcel·les (general, ús educatiu i social) també s'hi inclogués una reservada per a la gent gran perquè aquestes no quedin excloses en competir amb altres persones dins l'àmbit social. A més, també van demanar revisar el reglament de forma participada i incloent-hi a la comissió algun membre de l'oposició. Sobre la taxa van manifestar estar satisfets per les modificacions fetes en el preu a partir de les seves observacions.

Per la seva part, GiC-VV va justificar el seu vot en contra perquè, tal com va declarar Josep Casulleras, consideraven que «el reglament estava verd» i, específicament, van demanar «més concreció pel que fa a la tipologia de parcel·les i usuaris». En relació amb la taxa, van recordar que amb temes de gestió econòmica i fiscalitat mai podrien aprovar res perquè no les troben transparents.

La regidora d'Urbanisme i Medi Ambient, Teresa Torrijos, va respondre que la informació del reglament i les taxes es va enviar amb temps per permetre als dos grups de l'oposició fer aportacions i modificacions i incloure-les, tal com s'havia fet amb les que va fer CiU. En canvi, Torrijos va explicar que el representant del GiC-VV a la reunió de la Junta de Portaveus prèvia al ple va manifestar que no s'havia llegit el reglament i que, per tant, dubtava de si realment els interessa col·laborar-hi.

Un dels altres punts destacats del ple va ser la proposta de desafectació de la finca del polígon industrial les Garrigues, on és ubicat el nou parc de bombers. Actualment, aquestes dependències són utilitzades per la Generalitat sense que en sigui propietària, i l'Ajuntament utilitza el parc vell de bombers com a magatzem de la brigada municipal, tot i que és un terreny i edifici de la Generalitat a causa d'un error tècnic heretat de fa anys amb els registres de la propietat. Per això, tal com va explicar l'alcalde, Jordi Badia, la proposta de l'Ajuntament –d'acord amb la Generalitat– és «fer una reversió de la situació actual i permutar un terreny i edifici per l'altre», i així, no haver d'esperar a la resolució de la via judicial.