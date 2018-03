La Diputació lliura a Rubió el Pla especial de protecció del patrimoni

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i el Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Rubió. Aquest treball, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, és una eina que ha de servir per establir les mesures per conservar, recuperar i millorar el patrimoni del municipi.

El Pla especial i catàleg, un treball que s'ha desenvolupat al llarg de catorze mesos, permetrà apropar-se als valors patrimonials del municipi des de tots els conceptes per garantir un coneixement general i culturalment connectat dels seus béns. El treball ha estat dirigit per la historiadora Imma Vilamala, i l'ha redactat un equip de professionals constituït per l'arquitecta Marta Piera González, la historiadora Montserrat Coberó, i el biòleg Josep Costa.

El treball recull una memòria amb l'estudi de l'evolució urbana i històrica del municipi, la memòria justificativa, una normativa, els plànols de situació dels elements, la carta arqueològica actualitzada, l'estudi de paisatge i el document ambiental estratègic. Per a aquest treball s'han confeccionat les fitxes corresponents als 149 béns catalogats, que segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats es poden classificar en béns arquitectònics i urbanístics, béns arqueològics i paleontològics i béns ambientals i paisatgístics.

El municipi de Rubió està format per petits nuclis de població, amb alguns equipaments i cases, i un gran nombre de masies disperses per tot el territori.