Esparreguera convoca el Premi de Recerca i Memòria Històrica

Les regidories de Joventut i de Memòria Històrica han convocat el Premi de Recerca Vila d'Esparreguera. Els treballs es poden lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, fins al proper 7 de juny, tenint en compte que cada participant pot presentar un únic treball, escrit en llengua catalana, encara que el treball es pot fer individualment o en un grup màxim de 3 persones.

Com l'any passat, el premi consta de tres categories: per a alumnes de tercer i quart d'ESO, per a estudiants de primer i segon de batxillerat, i per a adults. El tema del concurs és lliure.