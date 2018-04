Esparreguera confia poder tenir el pas de vianants per sobre de l'A-2 a final d'any

El pas per a vianants per sobre de l'autovia A-2 a Esparreguera es podria fer realitat a final d'any. Així ho ha comunicat el ministeri de Foment a l'Ajuntament en dues reunions recents, segons han explicat fonts municipals, tot i que el plànol detallat de com serà aquest pas no està del tot definit.

Eduard Rivas, alcalde d'Espar-reguera, assegura que «des del ministeri plantegen una reforma integral de l'accés; no es tracta només d'instal·lar una passarel·la, sinó que volen canviar el sistema de rotonda per un de més complex. Encara s'hi està treballant i no es preveu que el redactat del projecte definitiu estigui llest abans de l'estiu, amb la intenció de començar les obres a la tardor o final d'aquest any».

El projecte que planteja Foment s'inclou dins d'un pla de més gran abast que afecta l'autovia A-2 en el seu conjunt i en el seu pas per diferents poblacions. En el cas de la sortida centre d'Espar-reguera, l'actuació consisteix en l'ordenació del trànsit a la rotonda de l'entrada centre, que registra una gran intensitat de vehicles. El govern municipal ja va anunciar-ho fa uns dies a l'associació de veïns de Can Rial, que durant molts anys ha reivindicat aquest pas segur per a vianants. De fet, dos mandats enrere es va arribar a projectar, però la crisi econòmica el va deixar en un calaix.

Ara es reprèn aquest projecte, juntament amb un altre que també afecta el municipi. Es tracta de mesures per esmorteir el soroll que l'autovia ocasiona al barri de la Plana, una altra vella reivindicació que també es podria començar a fer realitat a la propera tardor.

El mes de maig de l'any passat, tècnics del ministeri de Foment ja es van desplaçar a Esparreguera per mesurar el soroll que pateix el barri, i van fer sonometries en punts concrets. No s'esperava, però, que l'execució de l'obra avancés amb tanta celeritat.

El govern municipal s'ha reunit amb el ministeri per tractar altres qüestions que tenen a veure amb accessos i mobilitat, en el marc dels contactes amb altres administracions que s'estan mantenint dins del procés de redacció del POUM. Durant aquestes reunions, el govern municipal ha fet una proposta que, de moment, no ha estat acceptada: incorporar una nova sortida a l'autovia que enllacés amb Can Comelles i Can Roca, per una banda; i amb la car-retera de Mas d'en Gall, per l'altra. «El ministeri considera poc viable afegir sortides, però ha deixat la porta oberta a d'altres alternatives quant a accessos, com podria ser un pont que travessi l'autovia i connecti barris», ha explicat l'alcalde, Eduard Rivas.