Olesa inicia demà una remodelació integral de l'envellida piscina coberta

L'Ajuntament d'Olesa portarà a terme una remodelació gairebé integral de la piscina coberta, i la construcció d'uns nous vestidors centrarà la primera de les tres fases projectades. Les obres obligaran a tancar aquesta instal·lació per un període de sis mesos, motiu pel qual el consistori va dur a terme una sessió informativa amb els usuaris. Els treballs que començaran aquesta mateixa setmana són la primera de les tres fases projectades que, un cop finalitzades, hauran suposat una inversió d'uns 2 milions d'euros i l'equipament haurà passat d'uns 400 m2 a uns 1.400 m2.

La primera d'aquestes fases és la que començarà aquest dimarts i s'allargarà fins a finals de setembre, si les previsions s'acompleixen. L'afectació a les persones usuàries és total ja que comporta el tancament de l'equipament.

En aquesta primera fase es farà la construcció de nous vestuaris i això comportarà l'enderroc dels actuals i la construcció d'una part soterrada de seguretat per a diversos usos. A la part superior es construiran uns nous vestidors per a grups, un espai central dedicat als de personal, oficines, magatzem i sauna seca i, la darrera part, serà per a vestuaris amb més espai, pensats sobretot per a gent gran. Aquesta fase es preveu que duri uns sis mesos, sense comptar amb els possibles entrebancs que facin variar el projecte, ja que no existeix documentació tècnica a l'Ajuntament d'aquest equipament construït fa més de 35 anys. L'import és de 857.000 euros.

La segona fase de la remodelació de la piscina coberta depèn de les ajudes econòmiques sol·licitades per l'Ajuntament al Consell Català de l'Esport de la Generalitat i també a la Diputació de Barcelona. Es tracta d'adaptar també a normativa el nou vas d'aigua, renovar-ne els revestiments, la il·luminació, l'ambientació i les humitats. Aquesta segona fase, encara en redacció, podria costar uns 600.000 euros. També s'està redactant encara el projecte de la tercera fase, que consistirà en aixecar una planta superior sobre els nous vestidors. Aquest nou edifici es distribuirà en diverses sales per a fitness, màquines, pesos, cintes, bicicletes i altres usos individuals i col·lectius i s'haurà passat d'un equipament de 450 m2 a un de 1.400 m2 dedicats íntegrament a la pràctica esportiva. El cost d'aquest darrera fase s'estima en uns 500.000 euros i no hi ha cap data concretada per iniciar els treballs.

L'alcaldessa, Pilar Puimedon, va posar en relleu que la piscina necessiten aquestes millores, però que l'Ajuntament no disposa dels 3 milions per afrontar la rehabilitació d'un sol cop. Per aquest motiu, l'equip de govern ha optat per planificar-ho per fases.