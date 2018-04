Es posen en marxa les noves parades del bus d'Igualada a Barcelona a partir d'avui

Avui es posen en funcionament les noves parades del servei de bus Exprés d'Igualada a Barcelona a l'entorn de l'edifici d'habitatges Punto Blanco, que esdevindrà d'aquesta manera capçalera de la línia i nou punt d'origen i final del servei.

Totes les expedicions Exprés, doncs, començaran a l'avinguda Balmes 71 –cantonada amb el carrer Masquefa–, cinc minuts abans de fer parada a l'antic edifici de Correus del passeig Verdaguer. Els autobusos que vagin de Barcelona a Igualada, finalitzaran el trajecte a l'avinguda Balmes 76 –davant del bingo–, cinc minuts després de la parada a la plaça Catalunya. La cobertura del servei s'ampliarà en aproximadament 1,5 quilòmetres i, en qualsevol cas, no es preveu modificar cap dels horaris habituals de la resta del recorregut. «Aquests horaris, amb les noves incorporacions, estaran disponibles a les parades, al web de la companyia i al web del servei», segons han explicat fonts municipals.

Monbus Hispano Igualadina, la companyia que té la concessió d'aquesta línia, ja ha confirmat a l'Ajuntament d'Igualada la modificació immediata del servei i aquests dies s'estan instal·lant els tòtems identificatius de les parades. Fonts municipals han explicat que l'«Ajuntament, buscant donar resposta a una històrica reivindicació dels usuaris, ha dut a terme les gestions necessàries per fer possible aquesta ampliació de la cobertura, tant amb la direcció general de Transports de la Generalitat com amb la companyia titular del servei».



Noves parades al bus de Calaf

A banda, aquesta Setmana Santa, el bus interurbà de la línia Igualada-Jorba-Calaf, també operat per Monbus Hispano Igualadina, incorpora noves parades entre el Pla de la Torruella i el passeig Verdaguer, tant a l'anada com a la tornada, concretament al carrer Nueva Esperanza i a l'avinguda Sant Jaume Sesoliveres.

Això facilitarà el transport cap a Barcelona amb bus als veïns del districte de Ponent, ja que aquesta línia ofereix algunes expedicions que arriben fins a Maria Cristina i unes altres que connecten amb l'estació d'autobusos d'Igualada, des d'on es poden agafar tots els altres vehicles de la mateixa companyia cap a la capital. Els horaris exactes es podran consultar igualment a la pàgina web de la companyia.