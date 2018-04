El Bus Exprés entre Igualada i Barcelona ja utilitza les parades dels habitatges «Punto Blanco»

L'Ajuntament d'Igualada ha presentat aquest dimecres (dimarts era festiu a la ciutat) la nova parada a la seva ciutat del bus Igualada-Barcelona, que a la pràctica suposa allargar 1,5 quilòmetres el recorregut. Ara aquesta línia recollirà i baixarà viatgers a l´Avinguda Balmes, i a la parada que ja tenira a l'Estació d'Autobusos. Concretament, des del passat dimarts, totes les expedicions comencen a l´Av. Balmes 71 –cantonada amb c/ Masquefa–, cinc minuts abans de fer parada a l´antic edifici de Correus del Passeig Verdaguer i, a la tornada a Igualada, acaben el trajecte a l´Av. Balmes 76 –davant del bingo–, cinc minuts després de la parada a la Pl. Catalunya. El simbòlic edifici "Punto Blanco", doncs, esdevé des d´aquesta setmana capçalera de la línia i nou punt d´origen i final del servei.

Aquest dimecres l´alcalde d´Igualada, Marc Castells, acompanyat del tinent d´alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, i del gerent de la companyia operadora Monbus Hispano Igualadina, Cleto Vázquez, ha afirmat que amb aquesta mesura "es posa finalment remei a un greuge i a una reivindicació històrica dels barris del Nord de la ciutat i es milloren notablement les comunicacions i la comoditat d´una part molt important dels igualadins". Castells, en la mateixa línia, agraeix la bona disposició del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya davant les peticions de l'Ajuntament d'Igualada per assolir aquesta important millora.

El grup municipal dels Socialistes d´Igualada, poer la seva part, ha valorat positivament que "es creï una parada dels autobusos de la Hispano Igualadina [ara Monbus] a l´avinguda Balmes, a tocar dels pisos del Punto Blanco". El PSC recorda que la formació ho ha estat demanant insistentment al govern de la ciutat des de l´any 2015, quan va fer un primer posicionament després de recollir la demanda entre els veïns de la zona. Al 2016 ho va tornar a sol·licitar a la Comissió Informativa de Territori i, finalment, ara veu com es fa realitat.

Per als socialistes aquesta parada "és crucial per apropar el transport públic de la Hispano als veïns dels barris del Set Camins, el Poble Sec i les Comes". El PSC ha fet reiteradament la petició al govern de la ciutat davant el fet que molts dels autobusos ja passen per l´avinguda de Balmes quan surten o van a les cotxeres, ubicades a l´avinguda de Catalunya. Per això el grup socialista ha estat demanant aprofitar aquesta situació per crear una parada a la zona del bloc de pisos del Punto Blanco tant per a les expedicions d´anada com per a les de tornada de Barcelona. Un cop fet realitat, el PSC celebra que "la seva proposta hagi estat escoltada i es creï la nova parada".