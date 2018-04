Calaf trasllada l'eco-fira que estava prevista per diumenge al 13 de maig

A causa de la predicció meteorològica de pluges generalitzades durant tot el cap de setmana, l´Ajuntament de

Calaf ha decidit posposar l´Eco Fira al diumenge 13 de maig. Fonts municipals expliquen que amb la nova data es pretén garantir que es puguin fer el 100% de les activitats. Fonts municipals havien anunciat que tenien inscrites una cinquantena d'expositors fonamentalment agrícoles de la zona de la Catalunya central. Aquesta mostra pretén ser, justament, un aparador per de la producció ecològica d'aquesta part del territori i vol esdevenir un referent en aquesta matèria a la zona.

Davant el canvi de data, l'Ajuntament ha obert un nou període d'inscripció, per si hi ha nous expositor que no s'havien inscrit per aquest cap de setmana i ho volen fer per al 13 de maig. Asseguren les mateixes fonts que "hi ha un creixent interès en els darrers dies" per poder ser a la Fira ecològica de l´Anoia i l´Alta Segarra.

A part dels expositors, a l'entorn d'aquesta mostra també s'hi fan xerrades, actvitats per a la mainada, espais gastronòmics