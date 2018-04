La indústria química d'Igualada millora els protocols en cas d'emergència per evitar episodis com el núvol tòxic del 2015

Els Bombers van trigar un total de tres hores a tenir una radiografia exacta del material afectat i de la situació a l'interior de l'empresa química d'Igualada que va patir un accident el febrer de 2015 i que va generar un gran núvol tòxic. Amb l'objectiu d'evitar situacions com aquesta i poder actuar amb més rapidesa, s'ha impulsat la redacció de diferents Fitxes Operatives sobre Elements de Risc (FOER) per tenir una radiografia exacta de cada empresa. Fins ara, se n'han elaborat cinc, tot i que l'objectiu és tenir fitxes de totes les 35 empreses químiques que hi ha a la comarca de l'Anoia. El cap d'àrea d'operacions dels Bombers de la Regió Metropolitana Sud, Moisès Galan, ha dit que es tracta d'un projecte "pioner", ja que els Bombers han treballat de la mà de les empreses del sector –a través de la Unió Empresarial de l'Anoia- i han rebut el suport d'estudiants d'Enginyeria Química del Campus Universitari d'Igualada.

El conveni signat el juliol del 2017 entre el Departament d'Interior, la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) i la Universitat d'Igualada per elaborar fitxes de les empreses químiques del territori comença a donar els seus fruits. Aquest dijous els Bombers han presentat les primeres cinc fitxes FOER d'empreses d'Igualada. Es tracta de fitxes que contenen informació detallada de les empreses, de la seva ubicació, dels productes que contenen i del seu grau de toxicitat. L'objectiu, segons Moisès Galan, és cobrir les 35 empreses químiques que hi ha a la comarca de l'Anoia i no descarta que aquest projecte es pugui estendre a d'altres territoris on hi ha indústria química.

La idea d'elaborar les fitxes va sorgir arran de l'accident que va patir una empresa química d'Igualada el febrer de 2015 i que va generar un gran núvol taronja que va obligar a confinar més de 70.000 persones durant unes quantes hores. El cap d'àrea d'operacions dels Bombers de la Regió Metropolitana Sud, Moisès Galan, ha explicat que el desconeixement que tenien sobre l'empresa va provocar que es dugués a terme una actuació "molt garantista" amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels cossos d'emergències que estaven intervenint i també de la població en general. De fet, Galan ha dit que van trigar tres hores a tenir "la certesa" del que estava passant dins de l'empresa, ja que també s'hi va sumar el fet que una de les persones amb més coneixements de la companyia va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l'hospital.

Amb el repte de millorar la seguretat química i poder actuar amb més eficàcia i rapidesa, va sorgir la idea d'elaborar les fitxes FOER. Galan ha dit que la manera en què s'han dut a terme el projecte és "pionera" al país, ja que s'ha fet en col·laboració amb la Unió Empresarial de l'Anoia i estudiants d'Enginyeria Química. Durant aquest temps, els bombers han realitzat visites programades a les empreses per conèixer-les de dins, mentre que els estudiants i els treballadors de les mateixes companyies han aportat els coneixements tècnics sobre els materials tòxics per poder elaborar les fitxes. "Nosaltres toquem tot tipus de risc però no tenim el coneixement expert i, a partir d'aquest conveni, hem obtingut el coneixement expert", ha subratllat Galan.

De la seva banda, el gerent de l'empresa Comercial Godó i membre de la sectorial UEA Química, Xavier Bustos, ha relatat que arran de l'accident químic les empreses del sector van veure la necessitat d'obrir-se i fer-se "més transparents". "Som especialment sensibles com a sector al fet que un accident a la indústria química no afecta només la pròpia indústria, sinó que afecta l'exterior, com el medi ambient o les persones", ha relatat Bustos.

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) compta amb una sectorial específica d'empreses químiques, la UEA Química, que dinamitza les 35 indústries del sector existents arreu de la comarca. En global, les empreses donen feina a més de 500 persones i facturen anualment 300 milions d'euros.