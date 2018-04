El circuit de Castellolí enceta una nova etapa després d'eixugar 7 milions de deute

El circuit de Castellolí emprèn una nova etapa de la mà d'una gestió privada que es presenta com l'empenta definitiva a les instal·lacions dedicades al món del motor per poder consolidar-se en una oferta de múltiples disciplines esportives i, també, en diversos camps econòmics. Després de 16 anys de vida, la Fundació Catalana de l'Esport, institució que n'ha estat responsable fins ara, ha trobat un nou gestor, un grup liderat per l'empresa Octagon Esedeos SL. La nova relació ha permès a la Fundació Catalana de l'Esport eixugar un deute que superava els 7 milions d'euros. La part més important d'aquest capítol eren els crèdits a retornar a l'Institut Català de Finances. Avui, la fundació assegura que el seu deute està saldat i a partir d'ara el camí a fer és per a Octagon Esedeos SL, o més concretament per a la nova societat, que es dirà Gestió Circuit Parcmotor.

La Fundació Catalana de l'Esport volia salvar el futur econòmic de la instal·lació, però també tenia com a gran objectiu que es mantingués com un circuit per a la pràctica dels esports de motor. I així serà, perquè Gestió Parcmotor garanteix la continuïtat de les proves esportives i, fins i tot, es veu amb capacitat d'organitzar-ne més. El president de la nova empresa gestora, que alhora presideix Octagon Esedeos SL, Xavier Bartrolí, ha explicat que aspira a convertir les instal·lacions en un punt de referència per fer testos amb vehicles connectats i vehicles de conducció autònoma. De moment ja s'ha previst dotar «tot el circuit de 5G» i, en aquest camp, de la tecnologia telefònica compta, amb el compromís de l'empresa Cellnex Telecom. Simultàniament, ja s'està començant contactar amb marques del sector perquè es puguin desplaçar al circuit anoienc a fer proves.

L'acord amb Cellnex Telecom es va signar l'octubre de l'any passat. Bartolí ha assegurat que es tracta d'un sector «amb molt camí per recórrer». La companyia dotarà el circuit d'una xarxa sense fil amb cobertura en tot el recinte que permetrà la connectivitat entre vehicles, càmeres d'alta definició per al seguiment de vehicles en pista i unitats embarcades per a la transmissió de dades de telemetria, veu i vídeo; així com també una xarxa IoT (Internet of Things) i banda ampla. A més, provarà i desenvoluparà en noves solucions tecnològiques i serveis vinculats a la connectivitat, especialment dissenyats per a entorns no urbans o semirurals.

Bartroli va explicar que «fa vuit mesos vam parlar amb l'empresa Cellnex i estan molt interessats en treballar en el vehicle connectat i autònom» i d'aquí va néixer la col·laboració. I va afegir que «es farà una inversió de 500.000 euros per poder tenir 5G a tot el circuit, fet que provoca que estiguem treballant amb moltes marques interessades que poden venir a aquí a treballar amb aquesta tecnologia».

El circuit de Castellolí ha viscut aquests darrers anys entre la lluita dels seus gestors per pagar els deutes, una missió que sovint va ser impossible i que l'únic que feia, com ha reconegut Jordi Mas, president de la Fundació Catalana de l'Esport, era engreixar el deute i «fer que la pilota cada dia fos més gran», i la necessitat de tenir unes instal·lacions actives i adequades a les exigències de seguretat per poder-hi competir. Mas ha explicat la situació com una espiral insalvable.

La intervenció dels nous gestors, amb una inversió d'un 2 milions d'euros, ha estat per millorar la seguretat. «Teníem molta preocupació amb el tema de la seguretat, estem acabant de construir una clínica, hem canviat moltes proteccions per d'altres d'homologades, que no ho eren, hem posat grava a les escapatòries, hem pintat pianos, hem posat temes contra incendis, hem posat en garanties de funcionament i seguretat el circuit. Aquesta era la primera obsessió», ha explicat Bartrolí. El mateix president de la nova empresa ha assegurat que els propers anys compta que haurà d'assumir inversions per valor de 3 o 4 milions d'euros més, a part de satisfer un cànon, que no va revelar la xifra, a pagar a la Fundació Catalana de l'Esport.

La nova gestió i etapa del circuit anoienc s'ha dut a terme aquest divendres, en la prèvia de la primera gran prova que s'hi organitza, el Campionat d'Europa de Trial. El Parcmotor va més enllà del que són pròpiament els quatre quilòmetres d'asfalt. És un complex on s'hi poden realitzar diversos esports, tots relacionats amb el motor, des del Trial al 4x4, passant pels karts o per un circuit de paintball, com també per una nova tendència, les bicicletes elèctriques. Aquestes diferents disciplines es volen potenciar i ahir es va presentar alguns dels noms que seran clau per desenvolupar aquests camps: el pilot de cotxes tot terreny Nani Roma, el pilot de trial Albert Cabestany o el ciclista ceretà José Antonio Hermida.

El Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras, es va mostrar ahir molt satisfet dels acords i del fet que el país disposi d'un circuit d'un nivell interior al de Montmeló, però amb moltes possibilitats. I, per la seva part, l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, va assegurar que, a part de l'èxit de la instal·lació, espera que aquesta arrossegui només inversions industrials.