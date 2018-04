El parc de Montserrat fa pàrquings dissuasius per evitar el trànsit

Informar, posar tanques per evitar que hi passin vehicles de motor i fer zones d'apacament dissuasius són les mesures que aplicaran els gestors dels parc natural de Montserrat per evitar que els vehicles de motor entrin (o que ho facin el mínim possible) dins dels límits del parc. Les mesures es van presentar divendres al vespre a l'Ajuntament del Bruc. La proposta, a part de preservar un espai d'interès natural, també pretén garantir la circulació dels equips d'emergència en cas que sigui necessari. I, per altra banda, també vol permetre una millor cohabitació entre els visitants a la muntanya per motius d'oci i els propietaris de terrenys agrícoles i masos propers a la muntanya.

L'acte va servir per donar a conèixer les actuacions que es portaran a terme per assolir aquests objectius de preservació del medi natural, tot compaginant-lo amb les activitats d'oci per a la gent. Entre les actuacions previstes, hi ha planejada la instal·lació d'una sèrie de barreres dissuasives amb cartells informatius a fi que els visitants deixin el cotxe en els dos pàrquings habilitats en entorns propers a la muntanya que s'han arranjat en els darrers mesos a la localitat.

Aquests pàrquings dissuasius tindran aproximadament una capacitat de 60 places, estaran degudament indicats i tindran algunes facilitats addicionals, com ara fonts o espais amb ombra per fer-los més atractius per al visitant. El primer dels pàrquings estarà situat a l'interior del Bruc, en una zona pròxima tant de la zona urbana com del parc natural, i el segon serà prop de la zona de Can Jorba, en un lloc proper al peu de la muntanya.

Aquesta zona d'accés restringit al parc natural entrarà en funcionament el pròxim 1 de maig i s'està fent una campanya informativa, conjuntament amb la Creu Roja de Montserrat, per informar d'aquest fet a les persones que realitzen senderisme o escalada a l'indret. En principi no hi ha previst sancionar amb multes econòmiques, però si es detecta alguna persona reincident o que amb el pas dels mesos no ho respecta, podrà haver-hi sancions econòmiques.

Entre les autoritats presents a la presentació de la iniciativa hi havia Xavier Aparicio, gerent del patronat de la muntanya de Montserrat, que destacava l'experiència positiva d'una iniciativa semblant feta al poble veí de Collbató ara fa més d'un any, com també que aquesta regulació del trànsit rodat al Bruc ha de servir, a més, per dinamitzar l'economia local, amb la restauració i l'oci com a grans beneficiats.

L'alcalde del Bruc, Enric Canela, considera que aquest projecte s'ha realitzat amb la voluntat de cercar complicitats amb totes les persones implicades, i afegeix que el projecte no està realitzat al 100% i que està obert encara a consells i suggerències per part de veïns, visitants i propietaris dels terrenys afectats. Per a Canela, aquesta iniciativa pretén apropar el parc natural al poble, en comptes de separar-lo.

La sala de plens era plena de vilatans encuriosits per conèixer la iniciativa. Al final es va obrir un torn de preguntes per posar sobre la nova normativa, que afecta tant als usuaris del parc com als mateixos propietaris de finques.