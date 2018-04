La històrica visita dels alcaldes d'Esparreguera i d'Olesa a la Passió rival de l'altre poble

La bona entesa política entre Olesa, Esparreguera i Abrera ha quedat demostrada, novament, amb la visita que es va fer ahir al matí amb motiu de la representació de la Passió a Olesa de Montserrat, on van fer presència de manera excepcional l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, el d'Abrera, Jesús Naharro, i l'amfitriona, l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon.

Corresponent aquesta visita, Puimedon va visitar la Passió d'Esparreguera a la tarda i abans d'iniciar la representació va signar conjuntament amb l'alcalde d'Esparreguera al llibre d'honor del drama sacre, deixant així un moment històric per a la posteritat, atès que la visita de la màxima autoritat olesana a la Passió rival és un fet excepcional.

Aquesta representació, amb uns 900 espectadors de públic, va tenir també la presència de la Grossa, el capgròs que promociona pels pobles aquest premi de la Loteria de Catalunya i que es va convertir en un pol d'atracció dels espectadors.

En els darrers temps, la bona sintonia entre els consistoris veïns, rivals de Passió, ja s'havia escenificat amb els treballs duts a terme a través de projectes supramunicipals com el Projecte del FIL, el front comú per a la finalització del Quart Cinturó o el projecte del Parc Rural de Montserrat, plans que afecten els tres municipis, les seves economies i les seves poblacions de manera directa o indirecta.



Etapa de sintonia



Després de molts anys de rivalitat intensa entre Passions, s'obre una nova etapa amb més col·laboració entre administracions locals per reivindicar de manera conjunta el drama sacre com un producte cultural i posar en relleu les similituds en les representacions, però també el tarannà diferent que ha fet créixer ambdues Passions amb el pas dels anys. La voluntat en els propers anys és consolidar aquesta mena d'iniciatives que apropin i dinamitzin la cultura dels dos pobles per fer més grans els seus espectacles.

Per a Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera, aquesta visita recíproca entre batlles «escenifica la bona relació entre Esparreguera i Olesa. Les dues Passions mantenen una competència lleial, un pols que ha de fer que cada cop vingui més gent a veure-les»; pel que fa a la promoció conjunta de les Passions, afegia que «representem en conjunt més de 40.000 habitants i tenim uns espectacles únics. Els pobles de les Passions ens hem d'unir per reclamar més subvencions per a la cultura».

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, assenyalava que aquesta trobada «representa un canvi d'època que ve marcat per la necessitat de col·laboració entre municipis, en especial en aquells aspectes que ens afecten a tots plegats». Quant al drama sacre, Puimedon explicava que també hi ha objectius comuns com «incorporar les noves tecnologies a les representacions i mostrar les nostres Passions com un espectacle d'oci de primer ordre, més enllà del vessant religiós», sense oblidar, va especificar, d' impulsar les obres per mitjà de «packs culturals».