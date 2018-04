David Andrés porta la cuina a l'extrem de l'aprofitament al concurs mundial de Milà

David Andrés, el cuiner igualadí que lluitarà el mes de maig a Milà per ser el millor cuiner jove del món, al concurs San Pellegrino, hi presentarà un plat extrem. Una tonyina vermella aprofitada al 100%.

Andrés, que ha estat finalista en les dues últimes edicions del concurs i que és un dels cuiners participants més ben valorats a priori, vol sorprendre el jurat per concepte i per la posada en plat del que els presentarà. El plat està fet pràcticametn en la seva totalitat amb tonyina: amb la pell, amb la sang, amb els tendons de la cua, etc. L'únic element afegit són unes algues, «que presentem en infusió, como un chupito, com a substitut de l'aigua». Andrés vol anar tant a l'extrem que per al plat no hi haurà els coberts tradicionals. Utilitzarà parts de l'esquelet i les espines de la tonyina com a coberts, i l'espinada serà el got de les algues i de les diferents parts cuinades. «És l'aprofitament integral de la tonyina», segons explica Andrés.

La recepta consta de dues parts, una de freda i una de calenta, que aprofita totes les parts de la tonyina, «fins i tot aquelles que es descarten habitualment, com ara els tendons del final de la cua». «És un aprotiament total en el qual he tingut el suport i guiatge d'Oriol Castro, del restaurant Disfrutar i ex del Bulli, on havien fet experiències en aquesta línia.

El concurs tindrà lloc entre l'11 i el 13 de maig a la ciutat de Milà, com és habitual. Andrés haurà de defensar el plat davant els Set Savis: Annie Féolde, Virgilio Martínez, Paul Pairet, Brett Graham, Ana Ro?, Dominique Crenn i Margarita Forés.