Igualada redacta un pla per tenir una despesa energètica més sostenible

L'Ajuntament d'Igualada, amb el suport de la diputació de Barcelona, ha elaborat el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per aplicar al muncipi. El pla se sustenta sobre tres pilars: el compromís per a la reducció d'emissions de GEH més enllà del 40% per a l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i de l'ús de fonts d'energia renovables; avançar cap a la resiliència de la ciutat; i assumir que el suministrament energètic sigui «segur, disponible, equitatiu i sostenible».

El regidor del govern d'Igualada reponsable dels temes mediambientals, Jordi Pont, ha explicat que «el consistori fa seus els objectius de la Unió Europea per al 2030, assumeix el compromís de reduir les emissions de CO2 el 40% i es compromet a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic». I argumenta, també, que «l'Ajuntament vol ser un exemple en aquest sentit i, per això, liderarà aquestes accions a Igualada de manera evident fent, al mateix temps, que la ciutadania sigui conscient de la importància d'adoptar-les també en el seu dia a dia».

El PAESC de l'Ajuntament d'Igualada preveu engegar diferents mecanismes per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció de les emissions durant els proper anys. Entre altres, als edificis públics es planteja incrementar l'ús de les energies renovables per a la climatització, estendre els elements d'il·luminació eficients o canviar els hàbits de consum del personal municipal. I, en la mateixa línia, es preveuen campanyes de sensibilització i estímul per fer que ciutadania i empreses segueixin aquest mateix objectiu comú i adoptin les seves pròpies eines, així com valorar nous estàndards en els criteris d'urbanisme i edificació.

En l'apartat del transport, la voluntat passa per acabar dotant tots els serveis municipals de vehicles nets i eficients, estimular encara més l'ús d'un transport públic que també ha d'acabar sent plenament respectuós amb el medi ambient, incentivar l'ús de la bicicleta, el cotxe multiusuari o l'adquisició de vehicles elèctrics per part de la població, segons han expliat fonts municipal. A més, també planteja dur a terme profundes campanyes de conscienciació.

Pel que fa a la generació d'energia, es vol avançar en la utilització de la fotovoltaica, l'eòlica o la hidroelèctrica, dotar més equipaments públics de calderes de biomassa, integrar xarxes intel·ligents o avançar cap a la cogeneració, facilitant també que la població tingui un millor accés a aquestes alternatives.

En altres camps d'acció, el pla també parlar de la gestió de residus o la renaturalització de l'espai urbà. L'Ajuntament s'ha compromès també en elaborar un informe bianual per l'avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l'Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d'Acció i a participar en la Conferència d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Energia Sostenible i el Clima a Europa.