«Malversació és gastar 87 milions d'euros a reprimir qui volia votar l'1-O»

«No estem disposats a acceptar cap amenaça d'aquells que sistemàticament han reprimit els nostres drets». Són paraules del president del Parlament de Catalu-nya, el republicà Roger Torrent, que divendres a la nit a Igualada, en un sopar davant de 300 militants, va respondre al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, que gastar diners d'una institució com el Parlament per iniciar un procés judicial contra les decisions del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, no és un delicte de malversació. I es va demanar en veu alta si no ho és més gastar diners públics per reprimir els catalans que volien votar al referèndum del dia 1 d'octubre.

«Malversació és gastar 87 milions d'euros a reprimir els que volien votar l'1-O», va afirmar Tor-rent, recordant el cost que havia tingut el desplegament de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional entorn de la data del referèndum a Catalunya. La mesa del Parlament va aprovar aquest divendres amb els vots a favor de JxCat i ERC presentar una denúncia contra el jutge Pablo Llarena per no deixar sortir de la presó el candidat Jordi Sánchez per ser investit president de la Generalitat en el ple que s'havia de celebrar divendres. Llarena no va atendre la petició del Comitè dels Drets Humans de l'ONU que demana que es respectin els drets polítics de Sànchez. El ministre Íñigo Méndez de Vigo havia advertit al matí que hi podria haver aquest delicte de malversació.

Torrent, amb un to una mica menys institucional del que en ell és habitual, va compartir amb els militants d'ERC que «no estem disposats a acceptar cap amenaça d'aquells que sistemàticament han reprimit els nostres drets» i va afegir que «el Parlament prendrà totes les decisions que faci falta per defensar els drets d'aquest país».



Record pels presos i exiliats

Torrent va recordar en la seva intervenció els presos polítics catalans i els que s'han exiliat i es va comprometre a lluitar perquè els primers deixin les cel·les i els segons puguin tornar a casa. Per aconseguir-ho, per tenir els presos alliberats, els exiliats a casa i per aconseguir una república, Torrent considera que cal formar govern. No va marcar els temps, ni va donar pressa a ningú, però es va comprometre davant dels 300 anoiencs que omplien el menjador del restaurant Canaletes a treballar pel que considera que són valors de sempre de la república d'ERC: «una societat igualitària, fraternal i lliure».

El president del Parlament considera que la institució que presideix ja està recuperada, però «ara necessitem recuperar el Govern». «És necessari i imprescindible» per «aconseguir les finalitats republicanes» i per «foragitar el 155», «que ens està fent mal, que ens està fent molt mal, i si no demaneu-ho a les entitats socials i culturals del vostres entorn». I encara va afegir que «hem de recuperar el govern no només per resistència, sinó també per construir, per eixamplar les bases, per cosir la societat».

Amb rotunditat, Torrent va acabar la seva intervenció afirmant que «farem govern, tindrem govern», perquè «no renunciarem a les nostres institucions i no les deixarem per als altres: han de ser nostres». I va posar punt final a la seva intervenció adreçant-se als assistents amb una frase d'Oriol Junqueras, empresonat des de fa mesos: «sou el fruit de totes les derrotes, però sou la llavor de totes les victòries».