La Diputació de Barcelona aprofita la seva xarxa de carreteres per connectar municipis petits a la fibra òptica

El diputat d´Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García Cañizares, i el d´Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, han començat a presentar aquest dilluns, als alcaldes de la demarcació, el projecte d'obres que començaran al mes d'abril i que connectaran el territori amb la fibra òptica. Aquestes obres permetran fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 178.540 habitants potencials de la demarcació. El pressupost de licitació d´aquesta actuació és de 18.899.161,33€. Una d'aquestes reunions ha tingut lloc a la comarca d'Anoia, a Castellolí.

El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l´equilibri territorial de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres, de titularitat pròpia.

El projecte es començarà a realitzar a partir d´aquest mes d´abril a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d´accés a la fibra òptica o només n´hi ha una, però s´hi pot actuar per millorar la competitivitat.

Per fer-ho possible s´aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s´incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica.

A la xarxa de transport soterrada, segons han explicat fonts de la Diputació, "es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons". "El conveni que la Diputació de Barcelona té, en aquesta matèria, amb la Generalitat permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d´autoprestació sobre les carreteres", segons les mateixes fonts.

La Diputació ha decidit fer aquesta inversió per prestar servei als municipis que podien tenir més dificultats per disposar de fibra òptica, per`` també perquè "soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d´obsolescència molt baix en la propera dècada".

La Diputació farà arriba la fibra òptica fins a les portes de cada municipi, i a partir d'aquí haurà de ser el propi ajuntament el que decideixi com l'acaba de distribuir dins del seu poble.