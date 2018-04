Esparreguera modernitza l'aparcament de zona blava

Esparreguera ja té pràcticament enllestida la nova zona blava que gestionarà l'empresa EYSA, Estacionamientos y Servicios. La previsió és que el proper 25 d'abril, després de Sant Jordi, es posi en servei. L'horari de pagament s'amplia una hora, i ara començarà a les 4 de la tarda i no a les 5. Al mateix temps, però, la nova concessió també suposa un canvi en la tecnificació del servei. De moment, ara no caldrà exposar el tiquet del pagament de l'aparcament al carrer dins el cotxe. I per a més endavant, el programari dels nous punts de pagaments permetrà que es pugui fer mitjançant el telèfon mòbil.

L'import de l'adjudicació és de 686.846 euros per al període 2018-2022, segons explica l'Ajuntament en el seu web municipal. Entre els canvis que s'hi introdueixen, n'hi ha un que afecta tots els veïns: hi haurà mitja hora diària gratuïta per a tots els vehicles, gràcies a un sistema d'identificació de matrícules que permetrà comprovar de manera instantània si el mateix vehicle ja se n'ha beneficiat prèviament.

Aquesta mateixa tecnologia eliminarà, per als usuaris que ho vulguin, la impressió i exhibició del tiquet, ja que uns lectors de matrícules detectaran automàticament si s'ha pagat i per quin període. El regidor de Mobilitat, Antoni Molar, va assegurar en declaracions a Ràdio Esparreguera que «els parquímetres experimentaran un canvi important i el servei serà molt millor i més còmode per l'usuari», .

La segona gran novetat és l'ampliació de l'horari de la zona blava a les tardes: començarà a les quatre i no a les cinc, com fins ara. D'altra banda, l'estacionament serà gratuït per als vehicles elèctrics i s'estudien millores als parquímetres que permetin, per exemple, pagar a través del telèfon mòbil.

La nova concessió suposarà també un canvi de model: mentre que abans l'empresa que prestava el servei era la que recaptava els diners i retornava un percentatge a l'Ajuntament, ara la totalitat del que es recapti serà percebuda directament pel consistori, qui pagarà un preu d'adjudicació a l'empresa.

Ja que la nova concessió suposarà variacions importants en el servei, hi haurà un període transitori d'adaptació, mentre es du a terme la repintada de les places d'aparcament i la instal·lació de nous parquímetres. Es mantindran els mateixos treballadors que prestaven el servei per al concessionari anterior.

La concessió actual, a mans de l'empresa Dornier, es clausurà en el moment en que comenci la d'AYSA. Al concurs s'han presentat un total de quatre empreses i, segons ha dit el regidor Antoni Molar, el resultat, quant a puntuacions, va ser molt ajustat.