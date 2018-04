La CUP d'Igualada posa en qüestió que l'Ajuntament inverteixi 70.000 euros en l'School of Peace

La CUP d'Igualada ha tret a la llum pública que l'School of Peace que va promoure l'any passat l'Ajuntament d'Igualada va tenir uns costos de 76.000 euros, que es van cobrir, segons dades que aporta el mateix grup polític, amb una subvenció de 7.000 euros de la Diputació de Barcelona i 70.000 del mateix Ajuntament. La CUP retreu que la proposta acadèmica no tingués alumnes de pagament i relaciona la directora dels estudis, Èlia Susana, amb l'actual equip de govern, per ser la filla de l'exalcalde de la ciutat.

Maria Àngels Chacón, regidora responsable de Dinamització Econòmica i Coneixement, ha admès a Regió7 que la proposta va tenir poc èxit d'alumnes en la seva primera edició, circumstància que ha atribuït al fet d'anar a corre cuita per iniciar el curs i no haver fet amb prou temps la difusió del curs. De totes maneres, Chacón es referma amb que "aquesta és una bona aposta per a la ciutat d'Igualada", creu que "la ciutat necessita una oferta variada" i pensa que "la formació en cultura de la pau és un projecte solvent a nivell acadèmic".

En la mateixa línia, Chacón ha defensat el perfil de formació acadèmica d'Èlia Susana i la validesa del seu projecte, i ha assegurat que aquest curs que es va programar l'any passat ha fet que enguany sigui un curs assumir per la Universitat de Lleida. La regidora ha comparat aquest inici de l'School of peace amb el que va tenir en el seu moment el 4D Health, el centre de simulació en un espai real, que assegura que ha estat la porta per poder tenir dos graus universitaris a la ciutat, diferenciats de les tradicionals enginyeries.

Chacón també ha retret a la CUP que hagi llançat la crítica sense valorar el contingut del projecte i assegura que idees com aquesta posicionen la ciutat d'Igualada.

Els cupaire expliquen que entre el 19 de juny i el 14 de juliol del passat estiu va tenir lloc a Igualada la primera edició de la Igualada School of Peace, impulsat per l'Ajuntament d'Igualada iexplica que "sota aquest nom, el Campus Universitari va acollir quatre setmanes de conferències sobre conflictes internacionals i cultura de la Pau, amb alguns ponents de prestigi nacional i internacional, i sessions quasi exclusivament en anglès dirigides a llicenciats, a estudiants de Grau i Màster i a persones que treballen en oenegés, cossos diplomàtics o organismes internacionals". Però afegeixen que "un curs que havia de ser pioner a nivell internacional i que pretesament seguia l'estratègia d'anar diversificant l'oferta formativa universitària a la ciutat d'Igualada, va tenir una matrícula nul·la.

De fet, la CUP es queixa que l'Ajuntament no li hagi trasllat el registre d'inscripcions i entén que és que no se'n va fer. La mateixa Elia Susana, directora del curs, indica en una resposta que ha fet als cupaires que el curs el van seguir 5 persones, però que es va decidir no fer matrícula perquè s'havia actuat amb poc temps per fer les inscricions. La CUP posa els números del curs sobre la taula i diu que el cost total és de 75.960 euros, i que 27.522 han estat per a la seva directora, Èlia Susana, de qui retreu que sigu filla de l'exalcalde Susana. Indirectament, situa al directora en l'òrbita de l'equip de govern.

També indica que les despeses també han servir per pagar els conferenciants, alguns de nivell internacional (30.000 euros, per 11 conferenciants), el seu transport i allotjament (3.140 euros) i la publicitat i comunicació (14.120 dels quals facturats per una empresa de comunicació). Peer la CUP es tracta "d'un vestit fet a mida" "Mai s'havia dit que el Govern pretengués portar a la ciutat estudis de l'àmbit de la sociologia o la ciència política com aquests estudis per la Pau, però quan hi ha hagut una proposta en aquest sentit de la filla d'un exalcalde convergent, al govern li ha faltat temps per comprar la proposta". Els cupaires creuen que l'aposta pel curs "és un clar vestit a mida per a Èlia Susanna". I es pregunten: "què va ser primer? La proposta de la senyora Susanna o aquest 'interès inesperat' del govern per la cultura de la Pau? Pensem que la resposta és ben clara, i de nefastos resultats."

Èlia Susana ha lametat la situació, ha defensat la seva trajectòria acadèmcia, el seu curriculum i el curs. Ha explicat en un comunicat que només hi va haver cinc alumnes i ha atribuit la manca d'inscripció a les presses, perquè fins quinze dies abans de l'inici no es va fer la publicitat del curs i "va ser impossible" tenir matriculats. En canvi, assegura que enguany, la proposta està despertant interès.

Per a Susana "la publicació del nom del meu pare és d´una tristesa flagrant quan fa més de 20 anys que no fa política, i que és una persona que hauria d´estar jubilada" i afirma que "no he tingut mai el carnet d´un partit i tampoc m´he acostat mai al partit que és al govern i sufraga el projecte". Respon als membres de la CUP que en la creació d'aquests estudis hi ha treballat tres anys i, per tant, entén que el pagament d'aquests 27.000 per a la seva funció s'ha de distribuir en 3 anualitats.

Explica Susana que "ara que es fa la segona edició, el curs de pau està publicitat a universitats intenacionals de primera línia mundial en pau com: Uppsala, Manchester, Malmö, entre d´altres", que "el Departament de Relacions Internacionals de la Universitat de Manchester ens ha proposat ja de busacar beques el proper any, conjuntament, sufragades directament des d'Anglaterra" i que "la universitat d´Andorra ha aprovat el curs com a crèdits propis i que ho publiciti entre els seus estudiants com a matèria transversal".

De la mateixa manera, "la Universitat de Lleida hagi aprovat tirar endavant dos cursos d´estiu amb crèdits lectius ordinaris perquè necessita tirar endavant aquesta branca de coneixement. Amb el suport del Departament de Dret Internacional de la UDL. I que gràcies això el campus d´Igualada albergarà dos cursos de pau de l´escola d´estiu de la UDL amb crèdits lectius reglats normals per a estudiants universitaris ja aquest estiu, i continuem".

Susana també assegura que "la proposta va molt més enllà del curs d´estiu, i el prestigi que ens ha donat aquest curs d´estiu en només un any en termes internacionals, servirà perquè Igualada en tres o quatre anys estigui entre les universitats millors del món en termes de pau". I li fa una recomanació a la CUP, que "un partit que hauria de lluitar per la pau i la regeneració de la democràcia que no utilitzi arguments polítics que no tenen a veure res amb un projecte acadèmic amb el prestigi del que estem demanant per Igualada".