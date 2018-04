Reivindiquen els vells camins ramaders com a bé de país

«Cal avançar en la classificació dels camins ramaders de Catalunya», assenyalava ahir el director de la Fundació del Món Rural, Marc Riera, en les conclusions del primer Congrés de transhumància i camins ramaders de Catalu-nya. Aquestes velles rutes apareixen avui com un patrimoni a revalorar i protegir. La sala de plens de l'Ajuntament del Bruc va acollir ahir aquest acte de l'Associació del món rural i l'Institut per al desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, dues entitats que vetllen per la potenciació i promoció del món rural.

En aquest acte també es va donar a conèixer el projecte de recuperació de dues rutes antigues de gran importància per al territori, com són el Camí dels Bons Homes i el projecte de Camí de la Marina, amb inici a Santa Margarida i els Monjos i final a la població ceretana de Llívia.

Les conclusions del congrés també indiquen que cal pensar en una gestió econòmica que es pot derivar d'aquesta activitat turística i el reconeixement al món ramader.

L'alcalde del Bruc, Enric Canela va destacar en la presentació de l'acte que municipis com el seu, tot i la proximitat a Barcelona, lluiten per mantenir l'activitat agrícola i no dependre de la pressió humana i turística.

El director de l'IDAPA, Pere Porta, per la seva part, celebra la importància d'actes com aquest per tal d'aglutinar coneixement i generar debat entre els ens implicats, les institucions i la ciutadania.

Borja Segura, director coordinador del projecte Camí dels Bons Homes, que va de Berga a Arieja (França), destaca els més de 20 anys que es porta desenvolupant aquest itinerari des d'un vessant ramader i turístic.

Una altra de les prestacions d'aquesta jornada tenia com a eix central el Camí de la Marina, mostrat per Xavier Avendaño, el camí de transhumància més antic que hi ha a Catalunya, segons la documentació històrica trobada fins al moment. Segons Avendaño, és un projecte molt més jove que l'anterior, amb inici l'any 2015, motiu pel qual encara no hi ha tracks, tot i la demanda existent, i tot just ara s'està iniciant la senyalística per indicar el camí.

Aquest camí va de Santa Margarida i els Monjos a Llívia, a la Catalunya Nord, i té Lluçà com a punt de central del gran recorregut. Per poder donar a conèixer aquest nou camí de transhumància per usos turístics i ramaders es constituirà una associació amb presència de les tres localitats i els establiments turístics que s'hi vulguin associar.