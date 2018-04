Les AMPA de la Catalunya Central debaten sobre el present de l'educació

L'auditori de l'institut Pere Vives d'Igualada va acollir ahir la 2a assemblea territorial de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya a la Catalunya Central, on es van posar en comú inquietuds, es van debatre diverses propostes i es va escollir el nou president de la federació a les comarques centrals. Més de 20 AMPA van estar presents en aquesta jornada per posar en comú preocupacions, vivències i d'altres reivindicacions relacionades amb l'educació.

A part dels òrgans directius de la FAPAC, entre els quals Òscar Montes, i alguns mestres, l'acte va tenir el suport institucional amb la presència de Patrícia Illa, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada. En canvi, l'absència de Ramon Bajona, director de Serveis Centrals d'Ensenyament a la Catalunya Central, va sorprendre tot i haver estat convidat a l'acte.

La trobada, a més de ser un punt de trobada entre les AMPA de la Catalunya Central, va servir per dotar-les de noves eines en termes de comunicació amb una xerrada-debat a càrrec de Bernat Ferrer i titulada «Com comunicar amb eficàcia des de l'AMPA». La conferència tenia l'objectiu de donar a conèixer algunes idees per comunicar millor als pares i altres actors de la societat, aprofitant les xarxes socials i la digitalització de la comunicació.

L'acte va tenir la voluntat d'apropar la FAPAC a les famílies ara que des de fa pocs anys s'ha constituït aquesta secció regional que dóna servei de proximitat a diverses comarques de la Catalunya Central com són el Bages, el Moianès, el Solsonès i l'Anoia, de manera que les reivindicacions de la regió no hagin de recórrer a la seu nacional per ser ateses.

Una de les principals iniciatives per apropar aquesta entitat a la gent d'aquestes comarques és la voluntat de promocionar i millorar el treball en xarxa, de manera que encara que cada població tingui les seves particularitats es puguin posar en comú les experiències i es tingui en tot moment el suport de la Federació per resoldre dubtes i problemes.

En el marc de les converses presents a la jornada, un dels eixos centrals de reivindicació tant en l'àmbit local com nacional, va ser la baixada de ràtios a les aules de l'escola publica per poder donar als alumnes una atenció més individualitzada. D'aquesta manera, es podrien millorar les competències en les diverses matèries que reben els nens i joves de totes les edats dins del sistema públic d'educació.