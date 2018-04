Un ajut permet afrontar la millora de la mobilitat al castell de la Tossa

La Diputació de Barcelona ha aprovat concedir a l'Ajuntament de Montbui cinc subvencions valorades en total en 380.000 euros per poder millorar els equipaments i espais municipals. Aquestes subvencions són per a la intervenció al castell de la Tossa, amb 200.000 euros; la reparació de patologies i altres adequacions al pavelló esportiu de Can Passanals, amb 50.000 euros; les millores de l'espai i l'actualització tecnològica en la biblioteca municipal, amb 50.000 euros; la reparació de patologies a l'escola Antoni Gaudí, també amb 50.000 euros, i, finalment, la millora de serveis de Montmercat i instal·lació d'enllumenat a la pèrgola que tindrà un cost de 30.000 euros. Aquestes actuacions s'han d'implantar durant l'any 2019.

L'ajut de la Diputació de Barcelona permetrà una intervenció integral al castell de la Tossa, que és un dels espais naturals més interessants de l'entorn del municipi i, òbviament, té un important interès històric des del punt de vista patrimonial. És un dels espais més atractius del municipi i de la Conca d'Òdena per als turistes.

Aquesta actuació es canalitzarà a través del Consorci La Tossa i suposarà una inversió de 200.000 euros, amb els quals es podrà fer la construcció d'una nova passarel·la amb accés a un nou mirador a la primera planta del castell. També es construirà una nova escala que connectarà les dues plantes d'aquest espai i millorarà l'estructura. L'objectiu és garantir l'accessibilitat a aquest espai d'un nou atractiu per als visitants i millorar l'estat de conservació.

Amb aquesta aportació de la Diputació també es permetrà millorar el manteniment de l'escola Antoni Gaudí, on es destinaran 50.000 euros per reparar filtracions, millorar la pista esportiva, els fanals, instal·lar un nou parallamps, reparar elements de manteniment de l'edifici i substituir la il·luminació exterior per leds.

El pavelló de Can Passanals també viurà importants millores de manteniment. Es repararan filtracions d'aigua i paviments, es climatitzaran els vestidors i les oficines, se substituiran les balises d'emergència de les escales, es pavimentarà les dutxes i els vestidors, i també es farà els canvis d'il·luminació de la pista per leds. L'aportació per a aquestes millores també és de 50.000 euros.

Pel que fa a MontMercat, l'aportació de la Diputació són 50.000 euros, i l'objectiu principal és la instal·lació de lluminàries a la pèrgola de MontMercat, i la millora dels serveis de l'equipament.

Finalment, a la Biblioteca Mont-Àgora, la Diputació de Barcelona hi destinarà 30.000 euros per millorar la tecnologia del préstec de llibres.

Des de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, l'alcalde, Teo Romero, fa una «molt bona» valoració d'aquestes subvencions. Assegura que «des de l'Ajuntament treballen fort per aconseguir aquests ajuts importants i els permetrà oferir serveis de qualitat als seus ciutadans». Romero va recordar que la majoria d'aquests projectes es duran a terme durant l'any 2019, i també destaca que la millora dels accessos, com la passarel·la i el nou mirador, els permetran acabar de completar la recuperació dels diferents espais patrimonials del punt més alt de la Conca d'Òdena.

Cal destacar que Montbui ha rebut aquest suport de la Diputació per a aquests cinc projectes, tenint en compte que aquest programa establia diferents línies per a la concessió d'aquests ajuts: equipaments bibliotecaris (Biblioteca Mont-Àgora), equipaments educatius (escola Antoni Gaudí), mercats (MontMercat), equipaments esportius (pavelló Can Passanals) i edificis singulars i patrimonials (castell de la Tossa).