L'aeròdrom d'Igualada-Òdena encara la recta final de les obres per adaptar-se a la normativa estatal

Les obres per adequar l'aeròdrom d'Igualada-Òdena a la normativa estatal es troben a la recta final i, segons ha avançat aquest dimarts el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, estaran enllestides en un termini màxim de deu dies. Amb una inversió de 200.000 euros, els treballs han permès regenerar el paviment de la pista, adequar els pendents, renovar la senyalització i la pintura de la pista, així com també reparar la tanca perimetral. D'altra banda, Font també ha anunciat que aquest 2018 s'enllestirà la redacció del Pla Director de l'aeròdrom, que ha de definir els usos i el futur de la infraestructura. De cara al 2019, la Generalitat abordarà la qüestió del concurs per a la gestió de l'aeròdrom. De la seva banda, els batlles d'Igualada i Òdena, Marc Castells i Francisco Guisado, han celebrat la finalització de les obres i s'han compromès a posar "fil a l'agulla" per avançar en la redacció del Pla Director perquè noves empreses puguin instal·lar-s'hi.

Les obres d'adaptació de l'aeròdrom van iniciar-se el passat mes de març i estan a punt de finalitzar. Així ho ha explicat Ricard Font durant una visita d'obres a les instal·lacions anoienques. Font ha dit que l'equipament estarà completament llest per a la propera edició de la fira Aerosport, que se celebra a mitjans de maig. De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha dit que en un màxim de deu dies s'enllestirà l'obra civil i "només quedarà posar les mànegues de vent".

"Hem fet tot allò necessari perquè l'aeròdrom s'adapti a la normativa vigent", ha apuntat Font, que ha dit que hi havia una preocupació entre els alcaldes perquè "aquí hi ha molta activitat".

D'altra banda, Font també ha anunciat que l'objectiu és que aquest 2018 "quedi tancat" el Pla Director de l'aeròdrom, que estarà consensuat entre els ajuntaments, la Generalitat i la comunitat de propietaris de l'aeròdrom que en aquests moments tenen un hangar. Aquest Pla ha de definir els usos de l'aeròdrom i quin ha de ser el seu futur. De fet, el batlle d'Igualada, Marc Castells, també veu molt important avançar en la redacció del Pla Director, ja que, segons ha dit, "en aquests moments tenim empreses interessades en instal·lar-se aquí però sense aquest document no poden fer-ho".

De cara al 2019, Font ha dit que s'abordarà el concurs de la gestió de l'aeròdrom. En aquest sentit, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat ha dit que s'haurà de definir si es vol una gestió pública, privada o mixta.