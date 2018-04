Igualada es retroba amb el fort carlí de Sant Magí, durant anys dipòsit d'aigua

L'Ajuntament d'Igualada ha finalitzat la restauració de l'antic fort de Sant Magí, una construcció defensiva aixecada l'any 1837 durant la primera guerra Carlina.

Les obres s'han allargat aproximadament dos mesos i han tingut un cost de 50.000 euros, que han estat finançats per la Diputació de Barcelona. Aquestes obres han consistit en consolidar l'edifici i retornar-lo al seu aspecte original, i, a més, a l'interior s'han instal·lat escales i unes passarel·les metàl·liques al primer pis per poder visitar-lo i així permetre als visitants recórrer-lo per dins i poder veure la ciutat des d'una tribuna privilegiada. Properament, el consistori preveu instal·lar a la planta baixa plafons explicatius amb imatges històriques per recordar el seu origen.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, es va mostrar ahir molt satisfet amb el resultat perquè «hem recuperat una part del nostre patrimoni històric», va afirmar. El catedràtic d'Història Econòmica de la UB, Pere Pascual, va destacar la importància de recuperar el fort perquè «ens recorda un episodi molt important d'Igualada com va ser la ciutat assetjada durant la primera guerra Carlina».

Abans del fort de Sant Magí, al mateix indret hi havia hagut una capella dedicada a aquest sant. La necessitat de protecció de la ciutat en el conflicte bèl·lic va fer que s'aprofitessin pedres d'aquesta construció religiosa per aixecar-lo, al mateix moment que també es construïa una torre a la muntanya del Pi del municipi veí de Santa Margarida de Montbui. Les dues torres servien de defensa durant la primera guerra Carlina.

Pere Pascual ha relatat que l'objectiu de les dues fortificacions era assegurar el control visual del moviment de l'exèrcit carlí que assetjava la ciutat i prevenir tirotejos, ja que Igualada ja havia patit a les portes de la ciutat

Aquesta fortificació consta d'una planta quadrangular amb dos pisos i disposa d'espitlleres de totxo i pedra que permetien disparar des del seu interior. L'edifici es troba en un terreny d'uns 1.400 metres quadrtas, on també hi ha un antic dipòsit d'Aigua de Rigat i una torre octogonal que es pot veure des d'una bona part de la ciutat.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va explicar que la segona fase del projecte consistirà en enjardinar tot l'entorn del fort de Sant Magí, amb l'objectiu d'organitzar diferents activitats obertes a la ciutadania. I també s'urbanitzarà un camí i s'hi establirà mobiliari urbà i, a més, il·luminació. Fins i tot es faran accessos nous des del carrer Carme Verdaguer i de la Salut. Han previst que aquesta segona fase tindrà un pressupost de 97.000 euros, aproximadament.