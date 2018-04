La CUP reclama al govern d'Igualada que es replantegi l'Escola de la Pau

La CUP d'Igualada reclama a l'equip de govern de la ciutat que es replantegi la seva estratègia en relació amb iniciatives com l'Escola de la Pau, que es va fer l'estiu passat i va tenir un cost, reconegut per l'Ajuntament, de 76.000 euros, en unes sessions que no van tenir cap inscrit de pagament. Per tant, no hi va haver ingressos i les despeses, majoritàriament, han estat assumides pel govern igualadí. Els regidors de la CUP, que van denunciar el cas fa una setmana com un fracàs de gestió, reclamen al govern del PDeCAT que reorienti aquest tipus d'inversions.

La CUP, que qualifica el fracàs admès pel que fa a la matriculació com de «plantofada grossa», reclama que «es replantegi la iniciativa si no se'n veu viable el seu retorn econòmic», i que «si projectes com aquests els hem de pagar a fons perdut amb diners de tots, siguin iniciatives que reverteixin també en tots.

Els cupaires discrepen obertament del model, i es mostren més partidaris de tenir una universitat d'estiu, com la que ja havia tingut la ciutat, en la qual hi havia una participació més directa dels igualadins que s'hi podien inscriure. En aquest cas, l'Escola de la Pau estava més a adreçada a un públic més universal que local, ja especialitzat en temes de conflicte, que tindrien a Igualada uns ponents de primer nivell.

La regidora Àngels Chacón, impulsora de la idea, defensa el model d'aquesta Escola de la Pau i admet que l'any passat hi va haver un problema de voler dur-la a terme sense haver deixat un temps suficient per fer una bona difusió per captar matriculats. Chacón també ha defensat que es tracta d'una inversió de futur i que aquesta proposta d'Escola de la Pau ja ha estat assumida per la Universitat de Lleida, centre que gestiona els estudis universitaris a la capital de l'Anoia.

La regidora també destaca que en la proposta hi ha una voluntat d'obrir la ciutat i la universitat a estudis humanístics.

La CUP es queixa del cost dels ponents, 30.000 euros, del cost global del curs, 76.000, i també dels 10.000 euros que s'han pagat a la gestora, Èlia Susana. En un comunicat, la CUP es referma en la idea que relaciona Èlia Susana amb els interessos del PDeCAT que governa, tenint en compte que es tracta de la filla d'un exalcalde convergent de la ciutat d'Igualada.