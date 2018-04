La firma de moda emergent 113 Maison guanya la segona edició del concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0., una iniciativa que han organitzat la passarel.la de moda de la Generalitat de Catalunya i el festival amb l´objectiu de fomentar la presència de dissenyadors i marques emergents en la propera celebració del Rec.0, que tindrà lloc a Igualada del 9 al 12 de maig.

Aquesta iniciativa conjunta premia al guanyador del concurs amb una pop-up Store gratuïta en la zona de disseny independent durant els quatre dies de Rec.017. El 080 Barcelona Fashion de la Generalitat de Catalunya, a través d´aquesta acció, torna a estar al costat del Rec.0, amb la finalitat de donar suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a Catalunya.

Un jurat format pel dissenyador Josep Abril, la periodista de moda Margarita Puig, la responsable de l'àrea de moda del consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), organisme del Departament d´Empresa i Coneixement que organitza el 080 Barcelona Fashion i Marina Iglesias de Recstores, van atorgar ahir el premi a 113 Maison d´entre una setantena de dissenyadors emergents i marques joves que han participat al concurs. Les firmes Verdugo Clothing i Into han estat, juntament amb la marca guanyadora, les tres propostes finalistes.

113 Maison neix a de la mà de la parella formada per la fotògrafa Mariona Puig i la patronista Jorgina Carrera com a firma d´autor i artesanal. Concentrant-se en el disseny i creació de peces que confeccionen elles mateixes, una a una en el seu taller; on cap d'elles és igual a l'anterior i cada una incorpora i transmet l'essència de la parella i la seva particular visió i estètica. Formes orgàniques i siluetes romàntiques treballades en cotó lli llana i altres materials tractats de manera experimental.

Rec.0 Experimental Stores va néixer l´any 2009 de la mà de professionals del món del disseny i la comunicació per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d´Igualada. En la darrera edició, celebrada el novembre de 2017 van passar pel Rec.0 unes 120.000 persones i hi van ser presents un centenar de marques i dissenyadors, entre els quals firmes i creadors habituals de la passarel·la 080 Barcelona Fashion com Boboli, Little Creative Factory, Colmillo de Morsa, Maria Roch, Carlotaoms, Ssic and Paul, Pau Esteve, LOA, Rita Row, Txell Miras, Miriam Ponsa, Josep Abril o Who.