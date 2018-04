El Rec.0 i la 080 Barcelona Fashion premien la firma d'autor 113 Maison

La firma de moda emergent 113 Maison ha guanyat la segona edició del concurs de la 080 Barcelona Fashion i el Rec.0, una iniciativa que han organitzat la passarel·la de moda de la Generalitat de Catalunya i el festival igualadí amb l'objectiu de fomentar la presència de dissenyadors i marques emergents en la propera celebració del Rec.0, que tindrà lloc a Igualada del 9 al 12 de maig.

Aquesta iniciativa conjunta premia el guanyador del concurs amb una pop-up store gratuïta en la zona de disseny independent durant els quatre dies de Rec.017. El 080 Barcelona Fashion de la Generalitat de Catalunya, a través d'aquesta acció, torna a estar al costat del Rec.0, amb la finalitat de donar suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a Catalunya.

Un jurat format pel dissenyador Josep Abril, la periodista de moda Margarita Puig, la responsable de l'àrea de moda del consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), organisme del departament d'Empresa i Coneixement que organitza el 080 Barcelona Fashion, i Marina Iglesias de Recstores, va atorgar dijous el premi a 113 Maison d'entre una setantena de dissenyadors emergents i marques joves que han participat al concurs. Les firmes Verdugo Clothing i Into han estat, juntament amb la marca guanyadora, les tres propostes finalistes.

113 Maison neix a de la mà de la parella formada per la fotògrafa Mariona Puig i la patronista Jorgina Carrera com a firma d'autor i artesanal. Es concentren en el disseny i creació de peces que confeccionen elles mateixes una a una en el seu taller, on cap d'elles és igual a l'anterior i cada una incorpora i transmet l'essència de la parella i la seva particular visió i estètica. Formes orgàniques i siluetes romàntiques treballades en cotó, lli, llana i altres materials tractats de manera experimental.

Rec.0 Experimental Stores va néixer l'any 2009 de la mà de professionals del món del disseny i la comunicació per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d'Igualada. En la darrera edició, celebrada el novembre del 2017 van passar pel Rec.0 unes 120.000 persones i hi van ser presents un centenar de marques i dissenyadors, entre les quals firmes i creadors habituals de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, com Boboli, Little Creative Factory, Colmillo de Morsa, Maria Roch, Carlotaoms, Ssic and Paul, Pau Esteve, LOA, Rita Row o Txell Miras.