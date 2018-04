L'ACA tindrà el seu centre d'anàlisis d'aigües de Catalunya a Abrera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decidit integrar els seus laboratoris a la planta potabilitzadora d'Abrera, en un projecte d'1,8 milions d'euros que ha estat adjudicat recentment. A Abrera s'hi faran milers d'anàlisis d'aigua que es fan per a tot el país.

Els treballs de modificació d'espais actuals i construcció de noves dependències tenen una durada prevista d'onze mesos i es faran en dues fases. D'una banda, cal fer una ampliació de l'espai actual i, d'altra banda, s'ha d'adequar a la normativa vigent.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha impulsat diverses millores en el laboratori que hi ha ubicat a la planta potabilitzadora d'Abrera, al Baix Llobregat, amb l'objectiu d'integrar els seus laboratoris en aquest nou entorn. Les obres han de garantir el correcte funcionament del laboratori, on anualment s'analitzen milers de mostres per garantir la qualitat de l'aigua. Els treballs permetran ampliar l'espai i la funcionalitat, i així adequar-se a la normativa vigent.

Set empreses catalanes van presentar-se al concurs, entre aquestes hi ha la bagenca Rogasa i l'anoienca Constructora de Calaf, però finalment l'adjudicatària ha estat Copisa Constructora Pirenaica SA.

Algunes empreses es van presentar al concurs unides amb d'altres, com la que va quedar en segon lloc, Pérez Villora, que es va presentar amb Mercadomotika. Constructora de Calaf, que es presentava conjuntament amb l'empresa Suris per dur a terme aquest projecte, va quedar en tercer lloc en el concurs d'adjudicació que ahir va fer públic la Generalitat.