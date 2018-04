La Fira de la Primavera de Martorell té una bona participació tot i el mal temps

Malgrat que el temps no va acompanyar, molts ciutadans no es van perdre la fira

Malgrat que el temps no va acompanyar, molts ciutadans no es van perdre la fira guillem hita

Concorreguda, malgrat el temps inestable. És un primer balanç que es pot fer de la Fira de Primavera de Martorell, una de les cites més importants del calendari de festes local i una mostra de com la ciutadania s'estima i valora una festa que té ja un llarg recorregut. Els carrers del nucli antic de la vila es van omplir de curiosos, vilatans i paradetes de les diverses fires que es van celebrar al llarg el dia, i també altres parts del poble van poder gaudir d'alguna d'aquestes fires temàtiques.

El certamen es va poder desenvolupar amb relativa normalitat, tot i la pluja que va anar caient al llarg del dia i que va obligar a posar a recer algunes parades i, fins i tot, a cancel·lar algunes de les activitats programades, com la mostra ramadera o el concurs d'arrossegament. D'altres activitats van haver de canviar d'ubicació, com la Trobada Bastonera.

Amb una agenda farcida d'activitats els visitants de la fira van poder gaudir d'una Fira d'Artesania amb productes de proximitat, les paradetes de l'Il·lustra'm amb presència d'obres de joves dibuixants que oferien el seu art als passejants o el 12è Mercat del Trasto celebrat darrere de l'espai El Progrés amb un mercat d'intercanvi que va estar força concorregut.

Una de les activitats paral·leles amb més tradició a la Fira de Primavera és la mostra que l'Associació AMCAM fa de vehicles motoritzats de la vella escola. Aquest any, ha aplegat motos de Bultaco per homenatjar els 60 anys de la marca, però també del SEAT 600, un cotxe que també ha fet 60 anys i que té forta relació amb la vila.

El president d'AMCAM, Mario Cespedes, va voler agrair a l'Ajuntament i als socis de l'entitat la seva contribució per fer possible aquest tipus d'exposicions. A més, va voler remarcar, «volem homenatjar també en aquesta exposició, les motos preguerra, que és una secció important de la nostra associació i que no volem que caiguin en l'oblit».

Durant la tarda, es van succeir activitats com la Jornada Castellera Inclusiva (amb presència de les colles de Vilafranca i Esparreguera), concerts, visites als diversos museus i l'Open de Pàdel de Martorell, celebrat a les instal·lacions del complex esportiu La Vila.

El regidor de Comerç, Lluís Amat, va valorar positivament la fira, que és tradicionalment un dels actes més multitudinaris i concorreguts a la població. «A Martorell, la fira vol lligar cultura i comerç, així que és una de les coses que estem intentant recuperar i creiem que ho estem aconseguint», va dir. La fira es clou avui amb l'espectacle de bestiari local amb «La nit de les Besties», la Fira de la música a l'espai El Progrés i el concert final amb piromusical.