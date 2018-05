L'Hospital d'Igualada introdueix la música com a alternativa a la sedació

La música com a sedant? La música com un element de sedació per a persones que se sotmeten a una intervenció quirúrgica és un fàrmac que funciona. Ho han provat i comprovat a l'Hospital d'Igualada en un estudi experimental amb una vuitantena de persones.

Hi ha diferents estudis que indiquen que la música és una eina útil per reduir l'ansietat i el dolor. Però, ara, l'Hospital d'Igualada ha dut a terme una experiència nova per veure com pot actuar la música mentre una persona se sotmet a una operació. Els primers resultats indiquen que hi ha resultats positius.

Sílvia Roca, infermera a l'Hospital d'Igualada i responsable del projecte, ha explicat que l'estudi ha consistit a provar l'efecte de la música com a substitut dels sedants que complementen les anestèsies en intervencions amb anestèsia regional (no total). S'ha provat en intervencions de pròtesis de genoll i en intervencions de varius. I s'ha fet sobre una mostra de més de 80 persones.

Es van fer tres grups: un sense sedació i sense música, un altre amb sedació però sense música, i un últim amb música i sense sedació. En les fases preoperatòries i intraoperatòria, les diferències entre els grups (tenint en compte que tots els pacients han rebut anestèsia) és pràcticament igual, però, en la postoperatòria, la diferència entre els uns i els altres és de 2 punts menys de dolor en una escala de 10, a favor dels que van escoltar música. Un 75% dels participants que van escoltar música no van necessitar anestèsia de rescat. En els altres dos grups van reclamar aquest medicament per tal de calmar el dolor en el 71% dels casos. Dels que havien escoltat música, només el 25% la van requerir.

En el cas de les varius, també hi ha millors resultats amb els que han escoltat música, perquè a la meitat no se'ls ha hagut de donar més anestèsia en el postoperatori, mentre que a la resta de grups va caldre subministrar-ne en el 80% dels pacients.

Sílvia Roca, que ha fet l'estudi conjuntament amb Montserrat Raïch, considera que l'experiència demostra que escoltar música pot ser una eina positiva per usar-la com a alternativa a la sedació. Els fàrmacs que se subministren als pacients per reduir el dolor i l'angoixa poden tenir efectes secundaris en alguns pacients, a vegades per al·lèrgies al fàrmac.

Ara el resultat ja demostra el benefici d'escoltar música abans, durant i després de la intervenció, i Roca considera que la mesura ja es pot aplicar perquè l'assaig clínic (que tenia el vistiplau del comitè ètic de l'Hospital de Bellvitge, al qual el d'Igualada està adscrit) en demostra la utilitat.

De moment, els resultats de l'estudi s'han presentat al Congrés Nacional d'Infermeria Quirúrgica, celebrat a València, l'abril, i se n'ha fet la traducció a l'anglès per publicar-lo en alguna revista científica. També es presentarà al Congrés Nacional de Traumatologia (AEA-CEROD), que tindrà lloc a Saragossa a final de maig.

En aquesta primera experiència, per tal de validar el model i perquè no hi hagués elements que en poguessin qüestionar els resultats finals, es va posar a cada pacient en mateix tipus de música, que escolta amb uns cascos i un reproductor. Tots van tenir música de piano i violoncel interpretades pel grup nord-americà The Piano Guys. Roca considera que els pacients han de poder triar en el futur la música que més els relaxi, ja que creu que és més important que el pacient se senti bé i tranquil amb la música que escolta que no pas l'estil musical que triï.