Les botigues del REC 017 miraran cap a les empreses i dissenyadors locals

El dimecres dia 9 de maig, quan comenci la nova edició del REC, el barri adober respirarà més esperit local. Fins a 18 presències igualadines en aquesta edició, entre empreses i dissenyadors, pràcticament a parts iguals. Les botigues estaran obertes fins al dissabte 11, i tot i la presència local la proposta continua estan centrada en la presència de grans marques que ofereix ofertes extraordinàries només durant 4 dies. Les marques igualadines Bcn Beach, Boxley, Buff, Ducht Delight, Messcalino, Micu Micu i Punto Blanco, juntament amb d´altres com Javier Simorra, Pepe Jeans, Skunfunk, Only&Sons, Superdry i Sebago, que es gestiona la seva participació al Rec des de comerços igualadins, faran una venta radical d´estocs juntament amb primeres marques com Adidas, Levi´s, Textura, Kaotiko Bcn, Reebok, DC, Quiksilver, Mango, Camper, Kickers, Fox Head entre moltes altres.

Els dissenyadors de la comarca també tenen el seu espai al Rec.17. David Valls, Jordi Rafart, Ingrid Munt, Sita Murt, Lost Wolf, Tres Xics i Nona Bcn conviuran amb altres dissenyadors com Ika, Txell Miras, Miriam Ponsa, Josep Abril, Catherine Parra, Who o Gorni Kramer, que seran en diferents espais, amb una oferta de moda singular.

L´oferta de moda, eix principal del Rec.0, es completa amb una programació cultural gratuïta on també hi trobem molts protagonistes de la comarca. De la programació musical, els grups de la comarca The Jerrycans, La Séptima Trastada, Red Pèrill, Adriana Muntané o The Curlies entre d´altres compartiran escenari amb formacions com Reinaldo & Clara, Beth o Suzanna & The Randomites. I a l´escenari de DJ, la programació és íntegrament comarcal, amb habituals al Rec.0 com ho són els DJ´s Brown, Pd Efa, Fixi o Rick-A-Man. Al Rec.017 també hi podrem veure programes de ràdio en directe. L´escenari Estrella Damm acollirà el migdia dimecres el programa de Rac1 La Segona Hora, amb Quim Morales, i a la tarda del divendres podrem veure el programa Feedbac de ràdio Flaixbac a l´escenari DJ Estrella Damm. També hi haurà actuacions de dansa, hip hop i una activitat de conta contes en anglès per als més petits.

Entre les presentacions de llibres que es realitzaran, destaca la presentació de De l´alta cuina a casa (Columna Edicions), el primer llibre del xef igualadí David Andrés, cap de cuina del restaurant amb tres estrelles Michellin ABAaC i xef del restaurant Somiatruites, que el presentarà el dimecres 9 a les 7 de la tarda al seu restaurant del barri del Rec. El Somiatruites també serà l´escenari del 4t RecMeeting que reflexionarà sobre la tendència creixent d´adoptar uns hàbits de vida més saludables. La taula rodona estarà formada pel psiconeuroimmunòleg i fisioterapeuta Xevi Verdaguer, la periodista i directora d´Etselquemenges Nuria Coll, el periodista de Catalunya Ràdio i Tv3 Gaspar Hernández i el director de màrqueting d´Ametller Origen Xavier Roma, i estarà moderada pel la periodista igualadina Maria Almenar. El Rec Meeting és un acte gratuït organitzat per Recstores amb la col·laboració d´Ametller Origen i Vichy d´Or.

La gastronomia torna al Rec.017 amb el Rec Street Food, que presenta 34 food trucks i un pop up bar amb una oferta gastronòmica variada que utilitza productes de proximitat de la comarca. S´amplia la oferta vegana, vegetariana i gluten free i s´incorporen nous food trucks com La Belle Verte, de cuina vegana, Mandonga, de cuina napolitana, Mizuma Thai, de cuina japonesa o La Fresca del Pirineu, que oferirà gelats fets al moment. El Rec.017 comptarà també amb un espai de vermut El Bandarra, una barra de combinats amb Fever-Tree, l´espai de iogurts Pastoret, l´espai de sucs i fruites Ametller Origen i els dos espais Estrella Damm, patrocinador oficial del Rec.0, present des dels seus inicis l´any 2009. També hi haurà un espai de lectura i descans La Vanguardia a l´Adoberia La Bella, edifici que també acollirà l´espai nadons.

Rec.017 espera rebre uns 120000 visitants. Un estudi realitzat per ESCODI ha facilitat informació del perfil del visitant. Les dades indiquen que el 82% dels visitants, majoritàriament joves, són de fora d´Igualada, de la província de Barcelona, i els segueix per ordre de procedència Lleida, Tarragona i Girona. El 80% del visitant és repetidor, indicador que l´esdeveniment té un grau molt elevat de fidelització. El grau de satisfacció del visitant és alt i valora molt positivament el disseny dels espais, les marques, els descomptes i l´ambient que es viu al barri.

Rec.0 també compta amb la col·laboració d´empreses igualadines que asseguren el bon funcionament de l´esdeveniment, com Iguana Comunicacions que proveeix la connexió a internet per fibra òptica, S.A. Masats Transports Generals que facilita el transport continuat tot el dia entre l´aparcament gratuït a la zona universitat i el barri del Rec, i Àuria Grup que s´ocupa del manteniment dels espais exteriors del circuit del Rec.0.

Des de fa vàries edicions, Rec.0 llança una campanya per promoure que els visitants arribin al barri del Rec en transport públic. Com a col·laborador del Rec.0, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya promou l´ús del transport públic com a mitjà per venir al barri del Rec d´Igualada, a través de la línia R6, Barcelona – Igualada. Entre tots els visitants que arribin amb tren, Rec.0 regalarà un obsequi.