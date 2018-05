Centenars de persones vencen el fred i la pluja i participen a l'aplec de Sant Sebastià

Seguint la tradició local, els calafins van fer cap al turó de Sant Sebastià per celebrar el tradicional aplec. L'1 de maig és un dia molt especial per als participants en la trobada i "un dia per fer poble i retrobar-se amb la família, amics i veïns", com destaquen fonts municipals.

A les 11 del matí es va iniciar, des de la plaça Gran de Calaf, una processó on van prendre part desenes de calafins que van pujar pel camí de Sant Sebastià fins al capdamunt del turó fent les corresponents aturades per a les pregàries.

Paral·lelament, dalt del turó, va començar 'La gran parada', un taller de circ en el qual els més menuts podien practicar malabars, fer d'equilibristes o caminar amb xanques.

Seguidament i per segon any consecutiu, es va fer una ballada de sardanes abans de la missa que es va celebrar al punt del migdia a l'exterior de l'ermita. Mentre s'oficiava, seguien arribant persones que majoritàriament pujaven a peu des del Calaf. En acabat, es va cloure la celebració amb una gran i molt participada ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella d'Agramunt.Calaf viu un participat aplec de Sant Sebastià