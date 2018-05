La mitjana de fets delictius a la Seu d'Urgell és inferior a la meitat de la xifra del conjunt de Catalunya

La mitjana de fets delictius que tenen lloc a la Seu d'Urgell es situa, entre l'abril de 2017 i el març de 2018, en 28,9 per cada mil habitants, xifra per sota de la mitjana del conjunt de Catalunya, que és de 75 fets delictius per cada mil habitants. Les dades s'han donat a conèixer aquest dijous en el marc de la sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat, on s'ha presentat el balanç d'actuacions policials realitzades a la capital alturgellenca en aquest període. Per àmbits, ha crescut el de les estafes, especialment en compres realitzades per Internet, i s'ha mantingut en registres mínims els robatoris amb força o amb violència.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, després de conèixer la xifra de fets delictius registrada a la ciutat, ha manifestat que "es continuarà treballant per mantenir i millorar encara més la seguretat ciutadana, així com la qualitat de vida dels urgellencs i urgellenques". A la sessió també hi ha participat el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de la Seu, Jesús Fierro, així com els màxims responsables a la capital alturgellenca dels cossos de la policia local, catalana, espanyola i la Guardia Civil.

Pel que fa a les actuacions realitzades per la policia local de la Seu d´Urgell, en destaca l'obertura de 40 expedients sancionadors per sorolls i convivència ciutadana i 85 per control de gossos. En aquest segon àmbit, l'ajuntament té previst aplicar aquest 2018 el control de l'ADN dels excrements d'aquests animals que no es recullin de la via pública. Mentre, pel que fa al trànsit i la mobilitat viària, la Policia Municipal ha interceptat 8 infraccions per superar la velocitat marcada i 15 més en controls d´alcoholèmia. També s´han penalitzat 1.376 infraccions més relacionades en d´altres àmbits de la mobilitat i la seguretat del trànsit.

La Junta Local de Seguretat de la Seu d´Urgell s´ha marcat diversos objectius com ara el control per disminuir els problemes de convivència que es puguin produir durant la nit. En aquest sentit, una altra de les mesures previstes és la instal·lació de càmeres en diferents punts de la ciutat. A més, durant la sessió s'ha acordat augmentar la prevenció davant de possibles estafes per Internet a través de formació adreçada a tot tipis de col·lectius.