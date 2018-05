Detingut per tenir 2.530 plantes de marihuana a Igualada

La macroplantació es trobava en una nau del polígon de les Comes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'Igualada de 42 anys que cultivava 2.530 plantes de marihuana en una nau del polígon de les Comes. L'home és acusat d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric, ja que havia manipulat el subministrament.

Segons va informar ahir el cos policial, durant el març els Mossos van tenir coneixement de la possible plantació i van comprovar que, de l'interior de la nau, en sortia una forta olor de maria. Dimecres, els agents hi van entrar i van descobrir la macroplantació. També hi havia una gran quantitat de sacs d'abonament, testos i una complexa instal·lació amb focus, extractors i filtres.

Arran d'aquests fets, l'home va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se'l va acusar d'un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia manipulació en el subministrament elèctric.